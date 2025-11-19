'미나 시누이' 수지, '불화설 논란' 보란듯이...동생 뮤지컬 인증샷 "필립아 힘내!"
[스포츠조선 김수현기자] 가수 류필립의 누나 수지 씨가 불화설을 해명한 뒤 적극적으로 우애를 자랑했다.
18일 수지 씨는 "필립아 힘내!"라며 직접 류필립의 뮤지컬 공연을 보러 간 모습을 인증했다.
그는 "동생의 무대여서가 아니라...이 뮤지컬은 너무 재밌네요!"라며 동생의 작품을 홍보하기도 했다.
박수지 씨는 지난해 류필립 부부와 함께 '다이어트 프로젝트' 콘텐츠를 진행해 화제를 모았다.
그러나 최근 함께하는 영상이 중단되며 불화설이 불거졌고, 이후 양측이 "강요나 다툼은 없었다. 오해일 뿐"이라고 해명했다.
또한 수지는 장문의 글을 통해 "도움 주셨던 미나 언니께 늘 감사한 마음뿐이다. 저의 부족한 언어 이해로 인해 오해가 생겼고 불안을 안겨서 미나 언니께 죄송할 뿐이다. 미나 언니께 오해 갖지 마시길 바란다. 제 어리석음을 탓해달라"고 공개적으로 사과하며 깊은 감사의 마음을 전했다.
한편 수지 씨는 한때 148kg에서 78kg까지 무려 70kg을 감량했지만 이후 요요를 겪으며 체중이 108kg까지 다시 늘어났다.
운동과 식단 등으로 건강하게 되돌리기 위해 노력한 수지 씨는 다시 다이어트를 시작해 현재 89kg를 달성해 놀라움을 자아냈다.
