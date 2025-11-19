'80세' 선우용여, 뇌경색에 실명 위기까지.."망막 터져 시력 상실"

기사입력 2025-11-19 18:57


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 선우용여가 실명 위기를 겪었다고 털어놨다.

19일 선우용여의 유튜브 채널에는 '100만뷰 천재견 토리의 미친 개인기에 기절한 선우용여 (+선우용여 실명 위기)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 선우용여가 시각장애인 유튜버 김한솔(활동명 원샷한솔)과 그의 반려견 토리를 만나는 모습이 담겼다.

이 자리에서 선우용여는 10년전 실명 위기를 겪었던 사연을 털어놨다.


10년전 뇌경색이 찾아왔던 선우용여는 당시 보름간 오른쪽 눈의 시력을 잃었다고. 그는 "오른쪽 망막이 터져서 보름간 오른쪽 눈이 안보였었다. 이러다 영영 안보이면 어떻게하지 싶더라. 다행히 수술해서 좋아졌다. 그래서 앞이 안 보이는 사람의 심정을 너무 잘 안다"고 고백했다.

이에 김한솔은 "18살에 시각장애인 진단을 받았다. 처음에는 어떻게 살지 싶었다"며 "지금은 비록 앞은 안 보이지만 내가 할 수 있는걸 찾아서 해야겠다고 생각하고 열심히 산다. 최근에 반려견과 대회에 나가서 1등했다"고 긍정적인 모습을 보였다.

jyn2011@sportschosun.com

