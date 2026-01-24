곽튜브, 같은 소속사 강호동·서장훈 결혼식 불참에 서운 "안 와서 섭섭"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 곽튜브의 결혼식에 소속사 동료가 불참한 사실이 밝혀졌다.
이에 이수근은 "아빠가 뭐가 어때서 그러냐"며 편들었다. 그러나 표정 지적을 받자 "그러면 방송에서 별로라고 하냐"며 본심을 드러내 웃음을 자아냈다.
SM C&C 소속인 곽튜브는 같은 소속사 동료인 강호동, 서장훈도 결혼식에 참석했냐는 질문에 "오늘 처음 본다. 회사 들어온 지 1년 3개월 됐는데 처음 봤다"고 답했다. 그러자 강호동은 "포털 사이트 보고 결혼한 거 알았다. 가고 싶었는데 초대도 안 했는데 결혼식에 가면 곽튜브가 얼마나 놀랐겠냐"고 설명했다.
김대호는 "안 축하하는 건 아니다. 축하를 굳이 하지는 않는다. 사람들이 슬픔을 나누는 건 좋다고 생각하는데 굳이 많은 사람이 축하하는 건.."이라며 "축하를 안 할 수 있는 것도 자유인데 그걸 표현할 필요는 없지 않냐. '너 축하하지 않아'라는 게 아니라 굳이 축하할 필요까지 없을 거 같다는 걸 표현한 거다"라고 설명했다.
이를 들은 '아는 형님' 멤버들은 "홍대병 아니냐", "중2병", "대호는 친구가 있냐"등의 반응을 보이며 웃음을 터뜨렸다. 특히 강호동은 "이렇게 삐뚤어질 때까지 무슨 계기가 있었냐. 왜 이렇게 지나치게 삐뚤어져 있냐"고 정곡을 찔렀다.
그러나 김대호는 "축하하기는 하는데 '준빈아 부럽다' 이런 축하가 아니라 그냥 봤을 때 행복하겠다 정도"라고 꿋꿋하게 말했고, 곽튜브는 "오히려 인상 깊었다. 축하한다는 말은 많이 들었으니까. 대호 형은 확실히 방송과 실제가 똑같구나 싶어서 멋있었다"고 전했다.