곽튜브, 같은 소속사 강호동·서장훈 결혼식 불참에 서운 "안 와서 섭섭"

기사입력 2026-01-24 14:19


[스포츠조선 조윤선 기자] 곽튜브의 결혼식에 소속사 동료가 불참한 사실이 밝혀졌다.

24일 JTBC '아는 형님'은 '나는 축하는 안 해(?) 곽튜브 결혼식에서도 철벽 유지한 김대호'라는 제목의 선공개 영상을 업로드했다.

영상에서 강호동은 지난해 10월 결혼한 곽튜브를 향해 "인생 2막이 맞다. 얼마 전에 결혼하고 아이 아빠도 됐다"며 축하 인사를 건넸다. 곽튜브는 "출산을 앞두고 있는데 사실 걱정을 엄청 했다. 젠더 리빌 파티하기 전날에는 딸일까 봐 잠도 못 잤다. 딸이 아빠 닮는다는 말을 많이 들었다"고 말했다.

이에 이수근은 "아빠가 뭐가 어때서 그러냐"며 편들었다. 그러나 표정 지적을 받자 "그러면 방송에서 별로라고 하냐"며 본심을 드러내 웃음을 자아냈다.

SM C&C 소속인 곽튜브는 같은 소속사 동료인 강호동, 서장훈도 결혼식에 참석했냐는 질문에 "오늘 처음 본다. 회사 들어온 지 1년 3개월 됐는데 처음 봤다"고 답했다. 그러자 강호동은 "포털 사이트 보고 결혼한 거 알았다. 가고 싶었는데 초대도 안 했는데 결혼식에 가면 곽튜브가 얼마나 놀랐겠냐"고 설명했다.

하지만 곽튜브는 "그러면 너무 감사했을 거다. 안 와서 섭섭했다"며 너스레를 떨었고, 강호동은 당황한 표정을 감추지 못해 웃음을 자아냈다.


그런가 하면 곽튜브는 결혼 소식을 알렸을 당시 김대호의 독특한 반응을 공개했다. 그는 "김대호와 거의 초면이었는데 결혼 얘기하니까 다른 사람들은 전부 축하해줬는데 김대호는 '나는 축하는 안 해'라고 했다"고 말해 놀라움을 안겼다.

김대호는 "안 축하하는 건 아니다. 축하를 굳이 하지는 않는다. 사람들이 슬픔을 나누는 건 좋다고 생각하는데 굳이 많은 사람이 축하하는 건.."이라며 "축하를 안 할 수 있는 것도 자유인데 그걸 표현할 필요는 없지 않냐. '너 축하하지 않아'라는 게 아니라 굳이 축하할 필요까지 없을 거 같다는 걸 표현한 거다"라고 설명했다.


이를 들은 '아는 형님' 멤버들은 "홍대병 아니냐", "중2병", "대호는 친구가 있냐"등의 반응을 보이며 웃음을 터뜨렸다. 특히 강호동은 "이렇게 삐뚤어질 때까지 무슨 계기가 있었냐. 왜 이렇게 지나치게 삐뚤어져 있냐"고 정곡을 찔렀다.

그러나 김대호는 "축하하기는 하는데 '준빈아 부럽다' 이런 축하가 아니라 그냥 봤을 때 행복하겠다 정도"라고 꿋꿋하게 말했고, 곽튜브는 "오히려 인상 깊었다. 축하한다는 말은 많이 들었으니까. 대호 형은 확실히 방송과 실제가 똑같구나 싶어서 멋있었다"고 전했다.

