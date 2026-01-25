[U-23 아시안컵]'이민성호 꺾은' 亞 최강 일본 U-21, 중국 4-0 대파 사상 첫 대회 2연패

|
[스포츠조선 윤진만 기자]일본 U-23 축구대표팀이 중국을 꺾고 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵을 제패했다.
2016년과 2024년 카타르에서 열린 대회에서 우승한 일본은 역대 최초로 대회 2연패를 달성했다. 통산 우승 횟수도 3회로 늘렸다. 2013년 출범한 U-23 아시안컵(구 U-22 챔피언십)에서 지금까지 2회 우승한 팀은 일본이 유일하다. 특히, 이번 대회에선 2028년 LA올림픽 본선에 대비해 타팀보다 평균 두 살 어린 21세 이하 위주로 스쿼드를 꾸리고도 대회 최다인 총 16골을 터뜨리는 압도적인 전력으로 우승컵을 들었다.
이번 대회 유일한 무실점팀인 중국은 5-3-2 포메이션에서 왕위동, 샹위왕을 투톱으로 세우고 무텔리프 이민카리, 쉬빈, 리청콴으로 미드필드를 꾸렸다. 양시, 우미잔 유수프, 펑샤오, 류하오판, 후허타오로 수비진을 구성했다. 리하오가 골문을 지켰다.
일본의 '창', 중국의 '방패'의 대결이란 예상대로, 일본이 초반 강하게 몰아쳤다. 전반 5분 은와딕의 오른발 슛이 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 8분 후루야의 슛은 골대를 살짝 벗어났다. 일본은 전반 12분 세 번의 기회를 살렸다. 후루야가 상대 진영 우측에서 페널티 지역으로 컷백을 시도했다. 공을 잡은 오제키의 오른발 슛이 골문 앞에 서있던 중국 수비수 다리에 맞고 굴절돼 골문 안으로 향했다.
20분, 일본이 기세를 몰아 추가골을 뽑았다. 오구라가 상대 진영 파이널 서드 지점에서 공을 빼앗아 그대로 먼 거리에서 과감한 오른발 중거리 슛을 날렸다. 오구라의 발등에 제대로 얹힌 공은 중국 골문 좌측 구석에 꽂혔다. 경기는 시작 20분만에 2골차로 벌어졌다.
중국도 반격했지만 여의치 않았다. 22분 펑샤오의 헤더가 골문 우측으로 살짝 벗어났다. 전반은 일본이 2골 앞선채 마무리됐다.
후반 14분, 일본이 상대 핸드볼 반칙으로 페널티킥을 얻었다. 10번 에이스 사토가 키커로 나서 3번째 골을 갈랐다. 후반 20분 사토의 왼발슛은 중국 골키퍼 선방에 막혔다.
후반 17분, 중국은 세 명의 선수를 한꺼번에 교체하며 승부수를 띄웠지만, 31분 오구라에게 도리어 추가골을 내줬다. 상대 문전 혼전 상황에서 뒤로 공이 흘렀고, 오구라가 이를 오른발 슛으로 연결해 골문을 또 열었다. 슈팅수 18대6으로 압도한 일본이 경기를 4대0 대승으로 매듭지었다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com