[청룡영화상] 안보현, 신인남우상 수상 "아버지 생신에 최고의 선물"

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 안보현이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 안보현이 신인남우상을 수상했다.
19일 서울 여의도 KBS홀에서 제46회 '청룡영화상'이 열렸다.
이날 '악마가 이사왔다'의 안보현이 신인남우상을 수상했다.
무대에 오른 안보현은 긴장한 목소리로 "생각도 못했는데 이렇게 큰 상을 주셔서 너무 감사하다. '악마가 이사왔다'에서 길구를 연기할 수 있어서 행복했다. 또 저를 빛내준 임윤아씨한테 너무 고맙다"며 "제가 복싱선수로 학창시절을 보냈는데 그때 처음 봤던 영화가 '주먹이 운다'였다. 그 영화를 보고 배우의 꿈을 꿨다. 감사한 분들이 너무 많다"고 수상 소감을 전했다.
특히 그는 "오늘 아버지 생신이다. 귀한 선물 주신 것 같다. 오랫동안 연락을 안 드렸었는데 오늘 연락 꼭 드리겠다. 또 몸이 많이 안 좋으신 할머니에게 이 트로피 보여드리겠다"고 가족에게 고마운 마음을 드러내 훈훈함을 자아냈다.
이날 신인남우상에는 '하이파이브' 박진영, '악마가 이사왔다' 안보현, '전지적 독자 시점' 안효섭, '전,란' 정성일, '3670' 조유현이 생애 첫 트로피를 놓고 경합을 벌였다.