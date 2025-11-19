[청룡영화상] 신인여우상 김도연 "상 받으니 '그동안 인정 받고 싶었구나' 생각 들어"

최종수정 2025-11-19 21:14

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 신인여우상을 수상한 김도연이 수상 소감을 말하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/

19일 제46회 청룡영화상 시상식이 여의도 KBS홀에서 열렸다. 신인여우상을 수상한 김도연. 여의도=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.19/

[스포츠조선 조민정 기자] 김도연이 제46회 청룡영화상 신인여우상을 수상했다.

19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

올해 신인여우상 부문은 '청설' 김민주, '청설' 노윤서, '노이즈' 이선빈, '보통의 가족' 홍예지, 그리고 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일' 김도연까지 다섯 배우가 치열한 경쟁을 펼친 가운데 최종 트로피의 주인공은 김도연이었다.

김도연은 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일'에서 신예답지 않은 집중력과 표현력으로 캐릭터의 감정을 깊이 있게 그려내며 강렬한 인상을 남겼다. 공포와 성장서사가 뒤섞인 장르에서 안정적인 연기력을 보여주며 영화 관계자들 사이에서도 가장 주목받는 신인으로 꼽혀왔다.

김도연은 "먼저 사랑스럽고 패기 넘치는 영화 만들어주신 김민하 감독님께 감사드린다. 사랑스러움이 저에게 늘 힘이 되었다. 겨울에 아주 짧은 시간 동안 촬영을 진행해야 했었는데 늘 웃는 얼굴로 좋은 분위기 만들어주신 스태프 분들, 함께 해주신 배우 분들, 관객 분들께도 감사드린다. 저에게 연기를 알게 해 주시고, 제 자신을 믿지 못할 때 힘내도록 해 주신 연기선생님께도 감사드리고 싶다. 사랑하는 우리 가족들에게도 감사하다. 엄마 아빠 딸로 태어나 너무 행복하다. 항상 저의 가장 가까이에서 힘써주시고 챙겨주시는 소속사 식구들께도 감사드린다고 전하고 싶다"고 했다.

이어 "저는 아이돌로 첫 데뷔를 했었는데, 무대 위에서 노래하고 춤추는 모습 좋아해주신 팬분들이 많다. 저의 연기하는 모습도 늘 응원해주셔서 팬분들께 감사함을 전하고 싶다. 상을 받는 것에 큰 의미를 두려고 하지 않았는데 받게 되니 '인정을 받고 싶구나' 마음도 들고 연기를 해 나가면서 큰 힘이 될 것 같다. 너무 감사드린다. 앞으로 더 많이 생각하고 고민하는 동시에 주저하지 않는 배우가 되겠다"고 덧붙였다.

한편 올해로 46회를 맞이한 청룡영화상은 대한민국 영화인과 팬들이 한데 어우러져 지난 1년 간의 한국 영화 성과를 축하하는 대한민국 최고 권위의 시상식이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

