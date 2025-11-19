[청룡영화상] 김도연, 신인여우상 수상에 눈물 "아이돌→배우 응원 감사"

기사입력 2025-11-19 21:11


[청룡영화상] 김도연, 신인여우상 수상에 눈물 "아이돌→배우 응원 감사"
19일 제46회 청룡영화상 시상식이 여의도 KBS홀에서 열렸다. 신인여우상을 수상한 김도연. 여의도=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.19/

[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 위키미키 출신 배우 김도연이 신인여우상을 수상했다.

19일 서울 여의도 KBS홀에서 제46회 '청룡영화상'이 열렸다.

이날 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일'의 김도연이 신인여우상을 수상했다.

무대에 올라온 김도연은 눈물을 흘리며 "사랑스럽고 패기넘치는 영화 만들어준 감독님에게 감사드린다. 또 함께해주신 배우분들, 스태프분들, 관객분들 너무 감사드린다"고 말문을 열었다.

이어 연기 선생님, 가족, 소속사 식구들에게 감사인사를 전한 김도연은 "저는 아이돌로 데뷔를 했다. 무대에서 노래하고 춤 추는 모습을 보고 좋아해주신 팬들이 많은데 연기하는 제 모습도 늘 응원해주셔서 감사하다"고 전했다.


[청룡영화상] 김도연, 신인여우상 수상에 눈물 "아이돌→배우 응원 감사"
제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 김도연이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.19/
이날 신인여우상에는 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일' 김도연, '청설' 김민주, '청설' 노윤서, '노이즈' 이선빈, '보통의 가족' 홍예지가 생애 첫 트로피를 놓고 경합을 벌였다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 이태곤, ♥비연예인과 결혼 임박했나...프러포즈 계획 공개 ('남겨서 뭐하게')

2.

신지, ♥문원에 '1억 포르쉐' 선물 해명 "관리만 할 뿐...벌이 있는데 내가 왜?" ('어떠신지')

3.

장영란, 의사 집안 '신데렐라 결혼'에 시댁 반대 울컥..."퇴짜 맞았었다"

4.

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션

5.

김지혜♥박준형, 자식 농사 대성공...19세 딸, 경희대 합격 "이렇게 기쁠수가"

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 이태곤, ♥비연예인과 결혼 임박했나...프러포즈 계획 공개 ('남겨서 뭐하게')

2.

신지, ♥문원에 '1억 포르쉐' 선물 해명 "관리만 할 뿐...벌이 있는데 내가 왜?" ('어떠신지')

3.

장영란, 의사 집안 '신데렐라 결혼'에 시댁 반대 울컥..."퇴짜 맞았었다"

4.

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션

5.

김지혜♥박준형, 자식 농사 대성공...19세 딸, 경희대 합격 "이렇게 기쁠수가"

스포츠 많이본뉴스
1.

"현장 요청 있었다" 어쩌면 선수 인생 마지막 기회…28세 최충연, 가장 빛났던 시절 '은사'와 손잡았다 [SC비하인드]

2.

'와 4억이나?' KIA는 왜 35살 베테랑 특급 대우했나…"감독님이 원했다"

3.

키움은 왜 급격한 내리막 길, 안치홍을 택했나 "반등 믿는다. 타격에만 집중하게 해주겠다"

4.

충격 소식! 손흥민 경험 못한 역대 최고 대우, 신입생이 받나..."연봉 많이 주자" 토트넘 팬들, 러브콜 폭주

5.

'HERE WE GO' 확인! 彿 최고 지존이 움직인다, 5년 만의 복귀…북중미월드컵 후 프랑스대표팀 지휘봉

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.