[청룡영화상] 김도연, 신인여우상 수상에 눈물 "아이돌→배우 응원 감사"
|19일 제46회 청룡영화상 시상식이 여의도 KBS홀에서 열렸다. 신인여우상을 수상한 김도연. 여의도=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 위키미키 출신 배우 김도연이 신인여우상을 수상했다.
19일 서울 여의도 KBS홀에서 제46회 '청룡영화상'이 열렸다.
이날 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일'의 김도연이 신인여우상을 수상했다.
무대에 올라온 김도연은 눈물을 흘리며 "사랑스럽고 패기넘치는 영화 만들어준 감독님에게 감사드린다. 또 함께해주신 배우분들, 스태프분들, 관객분들 너무 감사드린다"고 말문을 열었다.
이어 연기 선생님, 가족, 소속사 식구들에게 감사인사를 전한 김도연은 "저는 아이돌로 데뷔를 했다. 무대에서 노래하고 춤 추는 모습을 보고 좋아해주신 팬들이 많은데 연기하는 제 모습도 늘 응원해주셔서 감사하다"고 전했다.
이날 신인여우상에는 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일' 김도연, '청설' 김민주, '청설' 노윤서, '노이즈' 이선빈, '보통의 가족' 홍예지가 생애 첫 트로피를 놓고 경합을 벌였다.
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 김도연이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.19/
jyn2011@sportschosun.com
