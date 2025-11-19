[청룡영화상] '괜찮아' 김혜영, 신인감독상 "개봉까지 오래 걸렸는데 난…

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 신인감독상을 수상한 김혜영이 기뻐하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 백지은 기자] 김혜영 감독이 신인감독상을 받았다.
19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.
김혜영 감독은 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'를 통해 상실을 딛고 일어나는 소녀와 외로운 완벽주의자 감독이 서로에 기대 성장하는 이야기를 유머러스하게 풀어내며 관객들에게 깊은 여운을 남겼다. 이에 '아메바 소녀들과 학교괴담 : 개교기념일' 김민하 감독, '노이즈' 김수진 감독, '3670' 박준호 감독, '여름이 지나가면' 장병기 감독과의 경합 끝에 신인감독상을 받았다.
김혜영 감독은 "내 마음에 난리가 났다. 감사하다. 부족한 감독을 믿고 함께 해주신 스태프 배우들 감사하다. 저희가 개봉하기까지 시간이 오래 걸렸다. 영화를 봐주신 관객 여러분 한분한분 너무 소중하고 감사했다. 앞으로도 많이 고민하고 열심히 하는 감독 되겠다"고 밝혔다.
제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.