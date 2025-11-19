[청룡영화상] '괜찮아' 김혜영, 신인감독상 "개봉까지 오래 걸렸는데 난리났다"

기사입력 2025-11-19 21:14


[청룡영화상] '괜찮아' 김혜영, 신인감독상 "개봉까지 오래 걸렸는데 난…
제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 신인감독상을 수상한 김혜영이 기뻐하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/

[스포츠조선 백지은 기자] 김혜영 감독이 신인감독상을 받았다.

19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

김혜영 감독은 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'를 통해 상실을 딛고 일어나는 소녀와 외로운 완벽주의자 감독이 서로에 기대 성장하는 이야기를 유머러스하게 풀어내며 관객들에게 깊은 여운을 남겼다. 이에 '아메바 소녀들과 학교괴담 : 개교기념일' 김민하 감독, '노이즈' 김수진 감독, '3670' 박준호 감독, '여름이 지나가면' 장병기 감독과의 경합 끝에 신인감독상을 받았다.

김혜영 감독은 "내 마음에 난리가 났다. 감사하다. 부족한 감독을 믿고 함께 해주신 스태프 배우들 감사하다. 저희가 개봉하기까지 시간이 오래 걸렸다. 영화를 봐주신 관객 여러분 한분한분 너무 소중하고 감사했다. 앞으로도 많이 고민하고 열심히 하는 감독 되겠다"고 밝혔다.

제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 이태곤, ♥비연예인과 결혼 임박했나...프러포즈 계획 공개 ('남겨서 뭐하게')

2.

신지, ♥문원에 '1억 포르쉐' 선물 해명 "관리만 할 뿐...벌이 있는데 내가 왜?" ('어떠신지')

3.

장영란, 의사 집안 '신데렐라 결혼'에 시댁 반대 울컥..."퇴짜 맞았었다"

4.

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션

5.

김지혜♥박준형, 자식 농사 대성공...19세 딸, 경희대 합격 "이렇게 기쁠수가"

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 이태곤, ♥비연예인과 결혼 임박했나...프러포즈 계획 공개 ('남겨서 뭐하게')

2.

신지, ♥문원에 '1억 포르쉐' 선물 해명 "관리만 할 뿐...벌이 있는데 내가 왜?" ('어떠신지')

3.

장영란, 의사 집안 '신데렐라 결혼'에 시댁 반대 울컥..."퇴짜 맞았었다"

4.

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션

5.

김지혜♥박준형, 자식 농사 대성공...19세 딸, 경희대 합격 "이렇게 기쁠수가"

스포츠 많이본뉴스
1.

"현장 요청 있었다" 어쩌면 선수 인생 마지막 기회…28세 최충연, 가장 빛났던 시절 '은사'와 손잡았다 [SC비하인드]

2.

'와 4억이나?' KIA는 왜 35살 베테랑 특급 대우했나…"감독님이 원했다"

3.

키움은 왜 급격한 내리막 길, 안치홍을 택했나 "반등 믿는다. 타격에만 집중하게 해주겠다"

4.

충격 소식! 손흥민 경험 못한 역대 최고 대우, 신입생이 받나..."연봉 많이 주자" 토트넘 팬들, 러브콜 폭주

5.

'HERE WE GO' 확인! 彿 최고 지존이 움직인다, 5년 만의 복귀…북중미월드컵 후 프랑스대표팀 지휘봉

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.