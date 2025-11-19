손예진♥현빈, 청룡영화상 투샷 포착..나란히 앉아 축하공연 감상
[스포츠조선 정유나 기자] 청룡영화상 시상식에 나란히 참석한 배우 손예진 현빈 부부의 투샷이 포착됐다.
19일 서울 여의도 KBS홀에서 제46회 '청룡영화상'이 열렸다.
이날 축하공연으로 영화 '어쩔수가없다'에서 주인공 만수(이병헌)·미리(손예진)의 딸 리원으로 출연한 최소율 양이 첼로를 연주했다.
이때 화면으로 손예진이 최소율 양의 연주 모습을 카메라에 담는 모습이 포착됐다. 손예진 옆으로는 남편 현빈이 진지한 표정으로 연주를 감상하는 모습도 담겼다.
나란히 '청룡영화상' 시상식에 참석한 두 사람은 좌석도 나란히 앉은 모습으로 달달함을 자아냈다.
두 사람은 각각 남우주연상, 여우주연상 후보에 이름을 올렸다. 현빈은 영화 '하얼빈'으로 남우주연상 후보에, 손예진은 영화 '어쩔수가없다'로 여우주연상 후보에 올랐다.
제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 현빈과 손예진이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.19/
한편, 손예진 현빈은 2022년 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.
