김숙 "♥구본승, 다정하고 말을 예쁘게 해...낚싯배 데이트 기억나" ('비보티비')

기사입력 2025-11-19 22:11


[스포츠조선 정안지 기자] 김숙이 구본승의 다정함을 언급해 눈길을 집중시켰다.

19일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에는 "전여친 이름=현여친 이름, 사실대로 말해야 할까요..? 대환장 사연 폭발 딱 해결해 드립니다"라면서 영상이 게재됐다.

이날 송은이는 "'환승연애' 좋아한다. 연예인 버전 환승 가상 연애 만들어도 웃길 것 같다. 은이 언니는 영철이 오빠랑 숙이 언니는 본승이 형부랑 나오는 걸로 해서 '비보'에서 제작해주시면 안 되냐. 지금부터 은이 영철 커플 재결합파 주식 사겠다"며 사연을 읽었다.

이에 김숙은 "아직 헤어지지 않았다. '환승연애'가 헤어지고 하는거지 않냐"면서 "송은이 씨, 김영철 씨와 아직 헤어졌다는 공식 발표를 아직 안 하셨다"고 했다.

그러자 송은이는 "헤어졌다고 공식 발표를 할 수가 없다. 만난 적이 없다"면서 "우리는 그냥 하차했다. 프로그램이 폐지가 됐다. 다 각자 이제 살 길을 가는 거다"고 해 웃음을 안겼다.


김숙은 '가상으로 X 소개서를 써달라'는 요청에 "본승 오빠는 너무 다정하고 말을 예쁘게 하신다. 그리고 낚시를 좋아해서 하루에 3번 정도 낚싯배를 타시고 춤과 노래를 좋아하시고 골프를 좋아하시고 제주도에 계신다. 낚시 할 때는 연락이 안 된다"고 소개해 눈길을 끌었다. 이어 송은이는 "영철이는 하관이 길고, 영철이는 성실하고 부지런하고 아주 스마트하다. 배려심 많고 매너 좋은데 말이 너무 많다"고 해 웃음을 안겼다.

또한 김숙은 'X와 함께하던 날 중 딱 하루로 돌아간다면 언제?'라는 질문에 "낚싯배로 간다"고 말해 눈길을 끌었다.

김숙은 '송은이가 구본승과 손을 잡으면 솔직히 질투날 것 같냐'는 질문에 "다른 것 잡아도 이상하지 않다"면서 "오히려 축하해 준다"며 웃었다. 그러면서 'X가 당신을 선택하지 않았을 때 그날 좀 우울할 것 같다?'는 질문에는 "우울한 것 보다 누구 선택했는지 궁금할 것 같다. '어디 한번 걔 얼굴이나 보자'"면서 "'내가 선택 안 돼도 된다. 하지만 걔가 선택한 사람은 누구야?' 그런 게 있거나 속으로는 '날 선택 안 했어? 그러면 여긴 없어'"라며 웃었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

