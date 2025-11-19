김숙 "♥구본승, 다정하고 말을 예쁘게 해...낚싯배 데이트 기억나" (…

|
|
|
|
|
[스포츠조선 정안지 기자] 김숙이 구본승의 다정함을 언급해 눈길을 집중시켰다.
이에 김숙은 "아직 헤어지지 않았다. '환승연애'가 헤어지고 하는거지 않냐"면서 "송은이 씨, 김영철 씨와 아직 헤어졌다는 공식 발표를 아직 안 하셨다"고 했다.
그러자 송은이는 "헤어졌다고 공식 발표를 할 수가 없다. 만난 적이 없다"면서 "우리는 그냥 하차했다. 프로그램이 폐지가 됐다. 다 각자 이제 살 길을 가는 거다"고 해 웃음을 안겼다.
|
또한 김숙은 'X와 함께하던 날 중 딱 하루로 돌아간다면 언제?'라는 질문에 "낚싯배로 간다"고 말해 눈길을 끌었다.
김숙은 '송은이가 구본승과 손을 잡으면 솔직히 질투날 것 같냐'는 질문에 "다른 것 잡아도 이상하지 않다"면서 "오히려 축하해 준다"며 웃었다. 그러면서 'X가 당신을 선택하지 않았을 때 그날 좀 우울할 것 같다?'는 질문에는 "우울한 것 보다 누구 선택했는지 궁금할 것 같다. '어디 한번 걔 얼굴이나 보자'"면서 "'내가 선택 안 돼도 된다. 하지만 걔가 선택한 사람은 누구야?' 그런 게 있거나 속으로는 '날 선택 안 했어? 그러면 여긴 없어'"라며 웃었다.
anjee85@sportschosun.com