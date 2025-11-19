[청룡영화상] 남녀조연상 이성민·박지현 “기대 안해 박수만, 받을 줄 몰…

[청룡영화상] 남녀조연상 이성민·박지현 “기대 안해 박수만, 받을 줄 몰라”

기사입력 2025-11-19 22:29


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이성민과 박지현이 제46회 청룡영화상 남녀조연상을 나란히 품에 안았다.

19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

올해 남우조연상은 '어쩔수가 없다'의 이성민에게 돌아갔다. 이성민은 극 중 범모 역을 맡아 특유의 생활연기와 디테일한 감정선을 조화롭게 풀어내며 극의 현실감을 극대화했다는 평가를 받았다. '좀비딸' 윤경호, '하얼빈' 박정민, '파과' 김성철, '얼굴' 권해효 등 막강한 후보들과의 치열한 경쟁 끝에 트로피를 거머쥐었다.

이성민은 "기대 안 했다. 설마 했다. 늘 와서 손바닥에 불이 나게 박수만 치다 갔다. 후보에 오르면 수상소감을 준비해야 하나 고민했는데 이번엔 정말 못 했다. 받을 수 없는 역할이었는데 이렇게 상을 주셔서 너무 고맙다. 이 상은 구분모라는 멋진 캐릭터를 선물해주신 감독님 덕분"이라고 말했다.

여우조연상은 '히든페이스' 박지현에게 돌아갔다. 박지현은 차갑고 단단한 내면을 지닌 미주 캐릭터를 섬세한 표정 변화와 정확한 대사 톤으로 설득력 있게 구현하며 극의 긴장도를 끌어올렸다는 호평을 받았다. '얼굴' 신현빈, '어쩔수가없다' 염혜란, '좀비딸' 이정은, '검은 수녀들' 전여빈 등 쟁쟁한 후보들 가운데 박지현이 최종 수상의 영예를 안았다.

박지현은 "상을 받게 될 줄 몰랐다. 캐릭터를 맡겨주신 감독님과 함께 연기한 선배님들께 감사드린다. 청룡에 처음 왔을 때는 선배님들 구경하기 바빴는데, 이렇게 상까지 받게 되어 축제의 장 같다. 앞으로 더 열심히 해서 더 많은 상을 탈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

