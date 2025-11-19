현빈♥손예진, 청룡 찢었다..최초 '부부동반' 남녀주연상 영예 [청룡영화…

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 남녀주연상을 수상한 손예진, 현빈이 기뻐하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 정유나 기자]배우 손예진 현빈 부부가 최초로 '청룡영화상'에서 나란히 남녀주연상을 받았다.
19일 서울 여의도 KBS홀에서 제46회 '청룡영화상'이 열렸다.
이날 영화 '하얼빈'으로 남우주연상의 트로피를 거머쥔 현빈은 옆자리에 있던 아내 손예진과 뜨거운 포옹을 한 뒤 무대에 올랐다.
인기스타상에 이어 두번째로 상을 받은 현빈은 "감사하다. '하얼빈'을 하는 동안 영화 이상의 많은 것들을 배우고 느꼈던 시간이었다. 제가 우리나라에서 살아가고 이런 자리에 있을 수 있는 게 우리나라를 지키기 위해 헌신하고 희생하신 분들 덕분이다. 그분들께 이 상에 대한 감사를 전한다"고 말했다. 이어 "'하얼빈'과 안중근 장군에 대한 제의를 처음 받았을 때 그 당시 수많은 일들을 겪으며 살아가셨던 그분들의 고통과 괴로움, 좌절. 그럼에도 이 나라를 지켜야 하는 책임감과 무게감들. 감히 헤아릴수도 상상할 수도 없는 부분이었고 그걸 감당해낼 자신이 없었다. 그래서 작품을 고사했었다. 끝까지 제게 해낼 수 있다고 의미있는 작품 만들어보자고 이끌어 주신 감독님 덕분에 여기에 서있다. 감사하다. 그 힘든 여정을 함께한 동료 배우, 스태프. 함께 해서 행복했고 영광이었다. 그분들이 없었다면 그 무게감을 못 견뎠을 것 같다"고 전했다.
특히 "제 뒤에서 저를 묵묵히 응원해주고 지지해주는 가족들, 회사 식구들, 관객 분들께 감사드린다. 존재만으로 저에게 너무나 힘이 되는 와이프 예진씨, 아들 너무너무 사랑하고 고맙다고 말하고 싶다"고 아내를 향한 애정을 드러내 달달함을 자아냈다.
'어쩔수가 없다'로 여우주연상을 받게된 손예진은 "이 상을 제가 받아도 되나 하는 생각이 있었기 때문에 수상소감을 준비 못했다. 27세에 처음 청룡영화상에서 여우주연상을 수상했다. '27세 여배우로 살아가는게 힘들다. 이 상이 힘이 될 것 같다'는 얘기를 했었다. 청룡영화상에서 여우주연상을 받고 싶다는 꿈을 이루게 해주셨다"고 소감을 전했다.
이어 "7년 만에 영화를 했다. 너무 설레고 좋았지만 잘할 수 있을지 걱정도 했다. 결혼을 하고 아이 엄마가 되면서 많은 다양한 감정과 세상을 바라보는 눈들이 달라지고 있는 걸 느낀다. 정말 좋은 어른이 되고 싶다"며 "제가 너무 사랑하는 두 남자 김태평 씨와 아들과 이 상의 기쁨을 나누겠다"고 현빈을 향한 애정을 드러냈다.