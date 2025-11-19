[청룡영화상] 최우수작품상 ‘어쩔수가없다’ “20년 품은 꿈 현실로…희망…

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최우수작품상을 수상한 영화 '어쩔수가없다' 팀이 기뻐하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 조민정 기자] 영화 '어쩔수가없다'가 제46회 청룡영화상 최우수작품상 트로피를 거머쥐게 됐다.
19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다.
올해 최우수작품상 부문에는 '얼굴', '좀비딸', '파과', '하얼빈', 그리고 '어쩔수가없다'까지 총 다섯 작품이 후보에 오르며 치열한 경쟁을 펼쳤다.
'어쩔수가없다'는 20년 동안 마음속에 품어온 원작 영화화의 꿈을 실현한 박찬욱 감독이 특유의 감각적인 미장센과 날카로운 사회 풍자를 담아낸 블랙코미디이자 휴먼 드라마다. 해고 위기에 놓인 가장이 가족을 지키기 위해 벌이는 '생존기'를 유머와 비극 사이에서 절묘하게 풀어내며 평단과 관객 모두에게 강한 인상을 남겼다. 국가대표 배우들의 열연, 완성도 높은 연출, 탄탄한 제작력이 어우러지며 작품성과 대중성을 동시에 인정받은 끝에 청룡영화상 최고 영예를 가져가게 됐다.
제작사인 모호필름 백지선 대표는 "박찬욱 감독님께서 이번 작품을 만드시기까지 20년이 걸렸다. 영화화를 할 수 있게 도와주신 CJ ENM에 감사드린다. 현장에서 어떤 노력도 아끼지 않는 배우, 스태프 분들께도 감사드리고 현장에서 든든한 지원군임을 느끼게 해주셔서 감사드린다. 영화의 완성은 관객이라 생각한다. 관객분들께 진심으로 감사드린다. 요즘 업계가 많이 위축돼 있는 것 같다.20년 만에 완성된 저희 작품처럼, 많은 영화인들께서 저희를 보고 희망을 가지셨으면 좋겠다"고 전했다.
배우 염혜란은 "제가 오늘 상을 못 받아서 앞에 서게 되었다. 예쁜 드레스 입었는데 상을 못 받았지만 이렇게 무대에 서게 돼 기쁘다. 박찬욱 감독님 영화만 보다가 이번에 감독님과 함께 영화 만드는 과정에 함께했는데 매 순간 경이롭고 놀라웠다. 제작진분들 감사드린다"고 전했다.
제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com