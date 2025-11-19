김병현, '2억' 손해 후 햄버거 가게 오픈했는데..."테이, 맛 아닌 것 같다고" ('라스')
[스포츠조선 정안지 기자] 김병헌이 햄버거 사업을 하는 테이를 견제해 웃음을 안겼다.
19일 방송된 MBC '라디오스타'은 '비정상 파수꾼 회담' 특집으로 김석훈, 김병현, 타일러, 타잔이 출연했다.
이날 김병현은 소시지의 본고장인 독일까지 직접 건너가 현지 마스터에게 전문 과정을 수료한 뒤 '소시지 마스터' 임명을 받은 사실을 밝혔다. 또 국제 대회에서 금상 6개, 은상 1개를 수상한 프리미엄 소시지를 직접 스튜디오에서 소개하며 시선을 사로잡았다.
그때 김구라는 "테이가 햄버거 사업을 하지 않나. 김병현도 햄버거 사업을 하지 않냐"면서 "테이에게 '병현이 형 햄버거 어떠냐'고 물어봤더니 '솔직히 말씀 드리냐. 나는 좀 아닌 것 같다'고 하더라. 이후에 김병헌 한테도 '테이 햄버거 어떠냐'고 물어봤더니 똑같이 말하더라. '솔직히 말씀 드리냐. 나는 아닌 것 같다'고 하더라"고 해 웃음을 안겼다.
이어 김구라는 "똑같이 이야기 해서 다행이다"면서도 "근데 햄버거가 만드는 사람마다 다르지 않냐. 테이는 진한 맛을 추구하고 김병현은 담백한 햄버거를 만드는 느낌"이라고 설명했다. 이에 김병현은 "운동선수지 않나. 건강을 첫 번째로 생각한다. 건강과 맛 두 가지를 다 잡았다"고 밝혔다.
한편 김병현은 지난 2024년 "3년간 손해액 2억"이라고 밝히며 햄버거 가게를 페업 한 후 마지막 도전이라며 다시 양재동 지하 푸드코트에 양재점을 오픈해 모두의 우려를 받은 바 있다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.