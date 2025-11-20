김민종, 또 '미우새' 악마의 편집 폭로 "날 컨테이너에 사는 사람으로 만들어"

최종수정 2025-11-20 14:31

김민종, 또 '미우새' 악마의 편집 폭로 "날 컨테이너에 사는 사람으로 …

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김민종이 다시금 '미우새'의 방송용 포장을 언급, 억울함을 토로했다.

19일 '노빠꾸 탁재훈' 채널에는 김민종, 예지원 편 영상이 게재됐다.

김민종은 자신이 장발로 나온 영화 '피렌치' 릴스 조회수가 1억뷰가 넘었다면서 "그걸 보고 사람들이 무슨 킬러인 줄 알더라. 작품 캐릭터 때문에 머리를 2년 가까이 기른 건데, 사실 기를 때 힘든 일이 너무 많았다"라고 말했다.

이어 "어느 날 식당에 갔는데 아주머니가 돈을 안 받으셨다. 저인 걸 알아보셨는데도 그랬다"라며 SBS 예능 '미운우리새끼'('미우새') 관련 웃픈 일화를 전했다. 김민종은 "제가 양평에 세컨하우스 아지트를 만들어놨다. 컨테이너 하우스를 만들고 텐트를 쳐놨는데, '미우새'에서는 저를 거기서 사는 사람으로 만들어 버린 거다"라며 억울해했다. 누추한 모습으로 나와 식당에서 돈을 받지 않았다는 의미였다.

탁재훈은 "아 거지처럼 나왔구나. 숨어지냈던 건 맞지 않나"라고 물었고 김민종은 "숨어지내지 않았다. 조용히 지낸 것뿐이다"라고 이야기했다.


김민종, 또 '미우새' 악마의 편집 폭로 "날 컨테이너에 사는 사람으로 …

김민종, 또 '미우새' 악마의 편집 폭로 "날 컨테이너에 사는 사람으로 …
김민종은 지난 18일 방송된 KBS1 '아침마당'에서도 "'미우새'에서 경기도 양평에 컨테이너 하우스를 짓고 생활하는 모습을 촬영했는데, 방송이 그렇게 무섭더라. 제가 거기서 사는 걸로 포장을 해버렸다. 저 건강하고 강남에서 잘 살고 있다"라며 '미우새'의 방송용 포장을 언급한 바 있다.

한편 김민종은 오는 1월 영화 '피렌체' 개봉을 앞두고 있다. '피렌체는 중년의 남자 석인이 젊은 시절 자신의 열정이 숨쉬던 피렌체의 햇살 아래 다시 피어나는 치유의 서사를 그린 로드무비로, '글로벌 스테이지 할리우드 영화제 2025'에서 3관왕을 차지했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'슬의생 도재학' 정문성, IQ 148 멘사 수준 "영재 단체서 찾아와 교육 제안" ('옥문아')

2.

김동건, '전남편 10억 분할' 김주하 위로 "이혼한 게 죄는 아니다" ('데이앤나잇')

3.

김정난, '실신 후 턱뼈 부상' 후유증 "입 크게 못 벌려, 약도 한 알 씩 먹어야"

4.

[청룡영화상] "네티즌 표가 캐스팅보트였다"…청룡영화상 '한 끗' 갈랐던 심사표 공개

5.

제아 출신 김태헌, 생활고 고백 후 택시기사 됐다 "박형식 광희 다음 잘된 멤버 나"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

'슬의생 도재학' 정문성, IQ 148 멘사 수준 "영재 단체서 찾아와 교육 제안" ('옥문아')

2.

김동건, '전남편 10억 분할' 김주하 위로 "이혼한 게 죄는 아니다" ('데이앤나잇')

3.

김정난, '실신 후 턱뼈 부상' 후유증 "입 크게 못 벌려, 약도 한 알 씩 먹어야"

4.

[청룡영화상] "네티즌 표가 캐스팅보트였다"…청룡영화상 '한 끗' 갈랐던 심사표 공개

5.

제아 출신 김태헌, 생활고 고백 후 택시기사 됐다 "박형식 광희 다음 잘된 멤버 나"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴 수가' 손흥민 '사우디 2050억' 거절 이유 첫 심경 고백...상상도 못한 발언 "행복하고 싶었다"

2.

'강백호 한화행 핵폭탄' 이제 노시환이 1순위인가, 박해민 어디로 가나

3.

김하성 트레이드 악재! 애틀란타 뭔 꿍꿍이? 협상용 블러핑인가 → 유격수 트레이드설 흘려

4.

'천재타자' 잡은 한화 우승 후보 급부상. 김현수-박해민 뺏길 위기 LG의 2연패 꿈은 물거품인가

5.

'간판스타' 강백호 놓친 KT, 사실 비FA 다년계약도 제시했었다...돈, 정성 모두 최선 다했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.