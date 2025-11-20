‘러브 미’ 서현진·유재명·이시우, 멈춰버린 가족의 시간…세대별 멜로 시…

‘러브 미’ 서현진·유재명·이시우, 멈춰버린 가족의 시간…세대별 멜로 시동

기사입력 2025-11-20 15:31


[스포츠조선 조민정 기자] 서현진·유재명·이시우가 그려낼 세대별 러브 스토리가 JTBC 새 금요시리즈 '러브 미'를 더 깊고 특별하게 만든다.

JTBC '러브 미' 측은 20일, 다음 달 첫 방송을 앞두고 핵심 관계의 공기가 오롯이 담긴 스틸컷을 공개했다.

'러브 미'는 내 인생만 애틋했던, 조금은 이기적인 그러나 그래서 더 현실적인 가족이 각자의 방식으로 사랑을 배우며 성장하는 이야기를 그린다.

공개된 스틸 속 서준경(서현진), 서진호(유재명), 서준서(이시우), 김미란(장혜진)은 같은 식탁에 마주 앉아 있지만, 무거운 정적과 차가운 공기가 가족이 지나온 시간을 말해준다. 7년 전 벼락 같은 사고 이후 이 가족의 시간은 멈춘 채 흐르지 않았고, 겉보기엔 남부럽지 않은 구성?동사무소 동장 남편, 산부인과 전문의 딸, 대학원생 막내?속에서도 미란의 표정에는 깊게 남은 분노와 상처가 스친다. 오래된 감정의 균열이 그대로 드러나는 순간이다.

'러브 미'의 중심 키워드는 단연 '가족'이다. 따뜻한 울타리가 아니라 조용히 버티고 삭혀온 감정들이 쌓여 어느새 사랑의 기능을 잃어버린 사람들. 이들이 외로움을 인정하고 다시 사랑을 배우는 과정을 따라가며 멜로 너머의 의미를 짚어낸다. 사랑이 왜 어렵게 변했고, 왜 다시 시작할 수밖에 없는지 그 이유가 모두 가족이라는 이름 아래 놓여 있기 때문.

제작진은 "이번 스틸컷은 준경·진호·준서·미란 네 가족의 현재와 과거를 함축하는 장면"이라며 "이들이 어떤 감정으로 흔들렸고, 앞으로의 사랑과 어떤 방식으로 연결될지가 작품의 중요한 감정선이 될 것"이라고 전했다. 이어 "가슴을 울리는 멜로를 기대해 달라"고 덧붙였다.

한편 '러브 미'는 다음 달 19일 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

