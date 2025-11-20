“부캐만 몇 개인지” SBS 메가IP ‘모범택시3’ 이제훈, 전천후 활약 예고
[스포츠조선 조민정 기자] 이제훈이 돌아왔다. SBS 새 금토드라마 '모범택시3'에서 '갓도기' 김도기로 컴백하며 연말·연초 안방을 흔들 전천후 활약을 예고한다.
오는 21일 첫 방송되는 '모범택시3'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 사적 복수 대행극으로 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자들을 대신해 복수를 완성해가는 이야기를 담는다. 전 시즌이 21%라는 압도적 시청률로 한국형 시즌제 드라마의 성공 모델을 세운 만큼 시즌3 역시 '확신의 메가IP'로 주목받고 있다.
무엇보다 K-다크히어로 열풍을 만든 주역, 이제훈의 세 번째 출격이 가장 큰 기대 포인트다. 김도기라는 캐릭터는 전무후무한 택시 히어로답게 타격감 넘치는 맨몸 액션부터 짜릿한 카 액션까지 완벽 소화해 '액션 맛집' 타이틀을 굳혔다. 여기에 '왕따오지', '법사도기', '농부도기' 등 매회 새로운 부캐를 쏟아내며 극의 재미를 폭발적으로 끌어올린 바 있다.
오상호 작가 역시 "이제훈의 연기는 무엇을 던져도 가능하게 만든다. 시즌3 작업 내내 가장 큰 힘이 됐다"고 할 정도로 깊은 신뢰를 보낸 상황.
실제 하이라이트 영상에서도 이제훈의 업그레이드된 액션이 공개되며 심박수를 높였다. 트레이드마크인 봄버 재킷으로 돌아온 김도기는 더욱 날카롭고 강렬해졌고, 이번 시즌 역시 '풍운아도기', '호구도기' 등 새로운 부캐들이 예고돼 코믹·액션·정극을 오가는 '멀티 플레이'를 예감케 한다.
제작발표회에서 이제훈은 "이번 시즌은 가진 모든 걸 쏟아붓겠다는 마음으로 임했다. 김도기가 독보적인 다크히어로로 자리잡을 것"이라고 자신했다. 이어 "특히 1·2회 부캐에 모든 걸 갈아 넣었다. 3·4회에는 귀엽고 사랑스러운 캐릭터가 나오는데 개인적으로 애착이 크다. 다양한 캐릭터들을 빨리 보여드리고 싶다"고 말해 기대감을 고조시켰다.
올겨울 가장 강렬한 복수극이 될 SBS '모범택시3'는 21일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
