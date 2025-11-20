'공무원♥' 곽튜브, 신혼집서 벌어진 아찔한 사고..."큰일 날 뻔했다"
[스포츠조선 김준석 기자] 여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 신혼집에서 큰 사고를 당할 뻔한 아찔한 순간을 공개했다.
20일 곽튜브는 자신의 인스타그램 스토리에 "와 도착해서 부러짐. 바닥에 밥 말아 먹을 뻔"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.
사진 속에는 여러 종류의 라면을 한 냄비에 함께 끓여 테이블 위에 올려둔 모습이 담겼다. 그러나 문제는 곽튜브가 냄비를 내려놓자마자 손잡이가 그대로 부러졌다는 점.
신혼집에서 라면을 먹으려다 끓는 국물이 그대로 쏟아질 뻔한 아찔한 상황이었다.
특히 결혼한 지 한 달 남짓 된 신혼 시기에 벌어진 일이라 팬들은 "신혼집에서 큰일 날 뻔", "라면이 문제가 아니라 화상 위험이었다", "조심해요 신랑님"이라며 놀라움을 감추지 못했다.
한편, 곽튜브는 지난달 11일 5세 연하의 공무원 여자친구와 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 결혼식은 가족과 지인의 축복 속에 진행됐으며, 아내는 현재 임신 중이다.
사회는 방송인 전현무가 맡았고, 축가는 여성 듀오 다비치가 불러 감동을 더했다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.