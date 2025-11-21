'전남친 폭로' 쯔양 "비, 힘들 때 연락 주셔..너무 감사했다"(시즌비…

[스포츠조선 김소희 기자] 먹방 유튜버 쯔양이 가수 비에게 받은 따뜻한 위로와 배려에 감사한 마음을 전했다.
20일 유튜브 채널 '시즌비시즌'에는 "쯔양과 비가 오마카세에 간다면?"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 쯔양은 화려한 먹방 실력과 유쾌한 입담을 선보이며 분위기를 한층 끌어올렸다.
비는 쯔양을 소개하며 "남해·동해·서해의 복어를 다 잡아와도 이 친구 배를 못 채울 것 같다"면서도 "정말 맛있는 걸 대접해주고 싶었다"고 애정을 드러냈다. 쯔양이 등장하자 "예뻐졌다. 이유가 뭐냐"고 묻는 비에게 쯔양은 "서른이라 그런가, 마음이 편해서 그런가"라며 수줍게 답했다. 이어 쯔양 역시 "더 잘생겨지셨다. 살이 빠지신 것 같다"고 칭찬하며 훈훈한 분위기를 만들었다.
두 사람은 복어 오마카세를 함께 즐기며 즐거운 시간을 보냈다. 특히 비는 맛있게 먹는 쯔양을 보며 "너 정말 귀엽다. 시집 제발 잘 갔으면 좋겠다"고 말했고, 쯔양은 "저 결혼하면 결혼식 오실 거예요?"라고 반문했다. 비는 "당연한 거 아니냐. 결혼할 남자도 내게 보여줘야 한다"고 단호하게 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "만취 시킨 다음 '우리 집 가서 한 잔 더 하자'고 할 거다"라고 너스레를 떨었다.
이날 쯔양은 비가 힘들었던 시기에 자신에게 먼저 연락을 해줬다며 감사함을 드러냈다. 그는 "제가 너무 힘들 때 연락을 주셨다. 현실적인 조언을 많이 해주셨다. '그거 별거 아니다'라고 해주신 게 너무 좋았다"며 "비 선배님도 '나도 그랬는데~'라고 말해주셔서 마음이 편안해졌다. 그래서 정말 감사했다"고 밝혔다.
쯔양은 "저를 대접해주려고 오늘 이렇게 귀한 곳에 데려와주신 것 같다"며 악수를 청하며 다시 한번 고마움을 전했다. 비는 쑥스러워하면서도 "만족해서 다행이다"라고 답해 훈훈함을 더했다.
앞서 쯔양은 지난해 7월 전남자친구이자 전 소속사 대표였던 A씨로부터 4년간 폭행 협박 ,40억 갈취 등의 피해를 당했으며, A씨의 강요로 유흥업소에서도 일했다고 고백했다. 또 구제역과 주작감별사 등 일명 사이버렉카 연합이 2023년 2월 이 사실을 폭로하지 않는 조건으로 협박해 5500만원을 갈취했다며 구제역에게 1억원, 주작감별사에게 5000만원을 배상하라는 손해배상 소송을 제기한 바 있다.