'85세' 김용림, 운전면허증 반납했다.."강제 아니지만, 너무 슬펐다"(동치미)
[스포츠조선 김소희 기자] 만 85세 배우 김용림이 운전면허증을 반납한 사연을 공개했다.
21일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 "김용림, 운전면허증 반납하기 싫어서 망설였다?!"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 이날 방송은 '나이 먹은 게 죄야?' 특집으로, 나이 때문에 겪은 서러움과 속상한 순간들을 공유했다.
김용림은 "운전하는 걸 좋아했는데, 80세가 넘으니까 아이들이 운전하지 말라고 말리더라"며 "가끔은 답답하고 속상할 때 확 달리고 싶은 마음도 있지 않냐"며 아쉬움을 드러냈다.
이어 "딸이 '이제 순발력이 떨어지니까 면허증을 반납하라'고 하더라"며 "그래서 결국 반납했는데, 그 말이 너무 슬펐다"고 솔직한 속내를 털어놓았다.
반납 과정에 대해서는 "딸한테 구박받을까 봐 혼자 주민센터에 갔다. 그랬더니 10만 원짜리 교통카드를 주더라. 반납만 하면 준다고 하더라"고 말했다.
이를 들은 이홍렬은 "한 달에 한 번씩 주는 거냐?", "몇 살까지 버틸 수 있냐?" 등 연이어 질문을 쏟아냈고, 김용만은 "반납을 꼭 안 해도 되는 거다"고 설명했다. 김태훈 역시 "강제는 아니다"고 덧붙였다. 김용만이 "뺏어갈까 봐 그러냐"고 농담하자, 이홍렬은 말없이 고개를 끄덕여 웃음을 자아냈다.
김용만은 "우리 마음속에 괜히 놓기 싫은 것들이 있다"며 "그걸 결단하신 게 정말 대단하다"고 김용림을 칭찬했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.