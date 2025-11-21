'85세' 김용림, 운전면허증 반납했다.."강제 아니지만, 너무 슬펐다"(동치미)

기사입력 2025-11-21 18:12


'85세' 김용림, 운전면허증 반납했다.."강제 아니지만, 너무 슬펐다"…

[스포츠조선 김소희 기자] 만 85세 배우 김용림이 운전면허증을 반납한 사연을 공개했다.

21일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 "김용림, 운전면허증 반납하기 싫어서 망설였다?!"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 이날 방송은 '나이 먹은 게 죄야?' 특집으로, 나이 때문에 겪은 서러움과 속상한 순간들을 공유했다.

김용림은 "운전하는 걸 좋아했는데, 80세가 넘으니까 아이들이 운전하지 말라고 말리더라"며 "가끔은 답답하고 속상할 때 확 달리고 싶은 마음도 있지 않냐"며 아쉬움을 드러냈다.

이어 "딸이 '이제 순발력이 떨어지니까 면허증을 반납하라'고 하더라"며 "그래서 결국 반납했는데, 그 말이 너무 슬펐다"고 솔직한 속내를 털어놓았다.


'85세' 김용림, 운전면허증 반납했다.."강제 아니지만, 너무 슬펐다"…
반납 과정에 대해서는 "딸한테 구박받을까 봐 혼자 주민센터에 갔다. 그랬더니 10만 원짜리 교통카드를 주더라. 반납만 하면 준다고 하더라"고 말했다.

이를 들은 이홍렬은 "한 달에 한 번씩 주는 거냐?", "몇 살까지 버틸 수 있냐?" 등 연이어 질문을 쏟아냈고, 김용만은 "반납을 꼭 안 해도 되는 거다"고 설명했다. 김태훈 역시 "강제는 아니다"고 덧붙였다. 김용만이 "뺏어갈까 봐 그러냐"고 농담하자, 이홍렬은 말없이 고개를 끄덕여 웃음을 자아냈다.

김용만은 "우리 마음속에 괜히 놓기 싫은 것들이 있다"며 "그걸 결단하신 게 정말 대단하다"고 김용림을 칭찬했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박시후 측 "유부남 가정파탄설, 100% 허위"…유포자 검찰 송치로 결론

2.

김호중에 4000만원 요구한 교도관, 사실이었다…법무부 "범죄 인정"

3.

[전문] '고소장 제출' 이이경, '놀면 뭐하니?'·'슈돌'에 서운함 토로 "하차 권유, 교체..고소 선처없다"

4.

[단독]프로미스나인, 김민종 '하얀 그리움' 24년 만에 첫 리메이크

5.

[공식] 박시후, '가정파탄범' 루머에 칼 빼들었다…"유포자 형사 고소"

연예 많이본뉴스
1.

박시후 측 "유부남 가정파탄설, 100% 허위"…유포자 검찰 송치로 결론

2.

김호중에 4000만원 요구한 교도관, 사실이었다…법무부 "범죄 인정"

3.

[전문] '고소장 제출' 이이경, '놀면 뭐하니?'·'슈돌'에 서운함 토로 "하차 권유, 교체..고소 선처없다"

4.

[단독]프로미스나인, 김민종 '하얀 그리움' 24년 만에 첫 리메이크

5.

[공식] 박시후, '가정파탄범' 루머에 칼 빼들었다…"유포자 형사 고소"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이러면 손흥민 눈물 엉엉' 홍명보호 사실상 죽음의 조...대한민국-스페인-튀르키예-퀴라소, 美매체 월드컵 조추첨 예상 공개

2.

손흥민vs메시 정면충돌! 2026 MLS 개막전 빅매치 성사

3.

"대반전!" '흥민이 형, 가지 마!' 눈물 펑펑 쏟던 토트넘 문제아→0경기 출전 굴욕, 결국 올 겨울 떠난다

4.

단순 축구장이 아니다…백승호의 버밍엄, 신구장 프로젝트 주목 받는 이유는

5.

충격 대위기! SON 나가서 내가 왕인 줄 알았는데→브라질 대표팀서 쫓겨난다…안첼로티 "새로운 스트라이커 필요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.