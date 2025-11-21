"야! 구두 가져가" 화사-박정민 'Good Goodbye' 구두 버리고 신데렐라처럼 사라진 무대[청룡영화상 현장]
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 화사, 박정민이 멋진 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/
[여의도=스포츠조선 송정헌 기자] "야 구두 가져가"
가수 화사가 청룡영화상 시상식 무대에서 화려한 축하 공연을 선보였다.
19일 서울 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 가수 화사는 시상식 2부 축하 무대를 선보였다.
파격적인 무대 퍼포먼스로 유명한 화사는 맨발로 무대에 나섰다. 의자 위에 앉아 노래를 시작한 화사는 노래 도중 객석을 향해 내려갔다.
|19일 제46회 청룡영화상 시상식이 여의도 KBS홀에서 열렸다. 축하무대 선보이고 있는 화사. 여의도=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.19/
화사는 맨 앞 줄에 앉아 있던 배우 박정민에게 향했고, 박정민은 화사에게 빨간 레드 하이힐을 건넸다. 하지만, 화사는 구두를 던져버린 후 박정민 앞에서 매혹적인 댄스를 선보이기 시작했다.
한 편의 뮤지컬처럼 두 사람은 눈을 맞추며 화려한 무대를 선보였다.
노래를 마친 화사는 박정민을 뒤로한 채 도망치듯 객석을 빠져나갔다. 박정민은 화사를 향해 "야 구두 가져가"라고 외치며 마지막까지 혼신의 연기를 다했다.
제46회 청룡영화상 시상식에서 영화 '어쩔수가없다'가 최우수작품상과 여우주연상(손예진), 감독상, 남우조연상(이성민) 등 6개 부문 상을 휩쓸었다.
화사는 최근 발표한 신곡 'Good Goodbye'를 부르며 화려한 무대를 선보였다. 화사의 'Good Goodbye' 뮤직비디오에 출연한 배우 박정민은 화사와 함께 멋진 공연을 펼쳤다.
배우 박정민은 남우주연상, 남우조연상 두 부문에 후보로 올랐으나 수상은 하지 못했다. 하지만, 화사와 함께 꾸민 한 편의 뮤지컬 같은 축하 무대는 많은 팬들에게 즐거움을 선사했다.
