윤아와 손예진의 눈부신 워맨스...현빈은 '윤아 추앙' 손각도 고정
|
|
|손예진과 윤아의 아름다운 투샷+현빈. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com
[스포츠조선 정재근 기자] 시상식 무대에서 현빈과 박정민의 따뜻한 축하 장면이 눈길을 끌었다면, 뒤이어 열린 리셉션에서는 윤아와 손예진의 우정이 빛났다.
19일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제46회 청룡영화상 시상식이 끝난 후 모든 수상자들이 리셉션장에서 서로의 수상을 축하하며 환담을 나눴다.
이날 인기스타상을 수상한 윤아는 '악마가 이사왔다'로 여우주연상 후보에도 올랐다. 함께 호흡을 맞춘 안보현이 신인남우상을 수상하자 윤아는 누구보다 기쁨을 표하며 진심어린 축하를 전했다.
리셉션장에서도 윤아는 현빈-손예진 부부의 남녀주연상 수상을 축하하며 따뜻한 분위기를 이어갔다. 윤아가 사진 촬영을 요청하자 현빈과 손예진은 흔쾌히 응했고, 아름다운 추억 한 장면이 탄생했다.
윤아와 손예진이 다양한 표정을 지으며 즐거워하는 동안 현빈의 우직한 손각도는 불변.
여우주연상 경쟁 상대로 희비가 엇갈렸지만, 손예진과 윤아의 뒷풀이는 훈훈함 그 자체.
현빈과도 악수를 나누며 축하의 마음을 전한 윤아.
레드카펫 위를 걷는 윤아의 모습도 여신 그 자체
손예진과 윤아의 워맨스가 빛났다.
