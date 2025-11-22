고소영, 1kg만 쪄도 바로 관리한다더니...'1일 7식+소주까지'

기사입력 2025-11-22 06:00


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 대구 당일치기 여행에서 '여신 비주얼 먹방'을 선보이며 직접 찾은 로컬 맛집들을 공개했다.

고소영은 21일 자신의 유튜브 채널에 '얘들아 대구에선 이거 먹어 (대구 맛집 대공개)'라는 제목의 영상을 업로드했다.

영상에서 그는 단풍 구경과 힐링을 위해 떠난 대구 여행에서 뭉튀기, 매운 떡볶이, 매운 갈비 등 로컬 맛집을 찾아 다채로운 먹방을 펼쳤다.

고소영은 대구의 단풍 명소를 걸으며 "너무 예뻐, 비현실적이다. 영화 같다"라고 감탄을 연발했다.

세계에서 가장 작은 체플로 알려진 명소도 방문하며 "부처님도 만나고 하나님도 만난 기분"이라며 특유의 센스 있는 멘트도 남겼다.

첫 번째로 찾은 맛집은 대구의 명물 '뭉튀기' 집. 고소영은 신선한 뭉튀기를 맛본 뒤 "영롱하다, 너무 맛있다. 혼자 한 접시 먹을 수 있겠다"며 감탄했다.

지인이 추천한 이 집의 초신선 뭉튀기는 고소영 입맛을 단번에 사로잡았고, 그는 "이런 건 두고두고 생각날 맛"이라며 소주까지 찾는 모습을 보였다.

이어 방문한 매운 떡볶이집에서는 "끝에 후추 매운맛이 확 올라온다. 은근 맵다"며 특유의 '미식 감상평'을 남겼다.


또 다른 지인이 추천한 매운 소갈비집에서는 "밥 비벼 먹어도 미쳤다. 완전 맛집이다"라며 폭풍 먹방을 이어갔다. "대구 음식이 자극적이면서도 깔끔하다"는 평가도 덧붙였다.

고소영은 여행을 마치며 김밥까지 포장해 "국내 여행 와서 이렇게 많이 사온 건 처음"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

과거 고소영은 한 예능에 출연해 "나는 매일 매일 관리한다. 아침, 점심, 저녁 체중계에 올라가서 몸무게를 잰다. 매일 재보고 1kg이라도 쪘다면 바로 그날 관리한다. 식이요법이 중요한 것 같다"고 관리의 중요성을 고백한 바 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.