'임창정♥' 서하얀, 176cm·53kg 뼈말라인 이유 "요가 강사 출신…

[스포츠조선 이게은기자] 가수 임창정의 아내 서하얀이 직접 효과를 본 체중 감량 운동법을 공개했다.
21일 '서하얀' 채널에는 '내장지방, 뱃살 빼기 달인 얀의 다이어트 성공한 루틴 추천 | 카팔라바티 호흡법, 복근 운동, 지방 태우기 호흡법'이라는 영상이 게재됐다.
서하얀은 요가복 차림으로 요가 매트를 편 채, 바른 자세로 앉았다. 그는 "요가 수업이 된 것 같다. 요가복을 입어서 마음도 공손해지고 멘트가 차분해졌다. 뱃살을 삭제하는 10분짜리 간편 운동을 보여드리겠다"라고 말했다. 이어 호흡법, 수건으로 할 수 있는 뱃살 빼기 동작을 직접 선보였다.
서하얀은 운동법을 능란하게 가르치며 강사 포스를 풍겼는데, 실제 요가 강사 출신이라고 밝혀 눈길을 끌었다.
한편 서하얀은 지난 2017년 18세 연상 임창정과 결혼해 두 아들을 낳았다. 임창정이 전처와의 사이에서 낳은 세 아들까지, 총 다섯 아들을 양육 중이다. 임창정이 2023년 주가조작 논란에 휘말리며 위기를 맞기도. 임창정은 물론 서하얀도 활동을 중단했던 바. 임창정은 이후 무혐의 처분을 받았고 임창정, 서하얀 모두 활동을 복귀했다. 서하얀은 최근 의류 브랜드를 론칭, 사업가로 변신했다.