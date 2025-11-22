“父가 母 암투병 숨겼다”..최홍만, 처음 밝힌 아픈 가족사

[스포츠조선 이유나 기자]오늘 22일 토요일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 373회에서는 제주의 가을 바다를 누비는 '217cm 거인' 최홍만의 낭만 가득한 제주 라이프를 공개한다.
이날 방송에서 최홍만은 매니저들과 함께 가을 바다 수영에 도전한다. 매니저는 "니가 물에 떠?" 라며 근본적인 의문을 제기하지만, 최홍만은 범고래처럼 물살을 가르는 폭발적 수영 실력을 선보이며 감탄을 자아냈다. 예상치 못한 거인의 입수에 놀란(?) 제주 바다는 거세게 일렁였고, 이 광경을 지켜보던 참견인들마저 "바닷물이 넘칠 것 같다"며 기함을 토했다. 멀리서 보면 '향유 고래'로 착각할 만큼 압도적인 비주얼이 시청자들을 사로잡을 전망이다.
이어 최홍만은 어머니에 대한 깊은 사연도 털어놓는다. 해녀였던 어머니에게 영향을 받아 '제주 해남'의 꿈꿨다는 그는, 어린 시절 어머니가 직접 잡아 온 해산물을 삶아 먹여주던 기억을 회상한다. 또한 그는 "아버지가 어머니의 투병 사실을 숨겼다"고 털어놓으며, 아버지와 관계가 서먹해졌던 과거를 언급한다. 덧붙여 "어머니가 살아계신다면 밥 한 끼 함께하고 싶다"는 진심 어린 고백은 스튜디오를 뭉클하게 만든다.
한편, 이날 방송에서는 최홍만의 생일 전야제가 펼쳐졌다. 1M 통갈치구이, 고등어회, 전복 등 제주 특산물로 차려진 생일상은 물론, 매니저가 준비한 초고가 명품 선물까지 등장해 최홍만을 울컥하게 했다. 그는 "이런 선물은 태어나서 처음 받아본다"고 연신 감동을 전하며 현장은 훈훈함으로 물들었다.
이후 이어진 생일 전야제의 하이라이트는 바로, 썸녀와의 깜짝 전화 연결이었다. 최홍만은 화제의 그녀에 대해 "귀엽고, 섹시하고, 청순해. 모든 걸 다 갖췄다"며 자랑을 아끼지 않았다. 10살 연하, 한예슬을 닮은 썸녀와의 도파민 터지는 로맨스 서사는 본방송을 통해 확인할 수 있다.
제주 바다를 가르는 '향유 거인'의 반전 매력부터, 마음을 울리는 최홍만의 진솔한 이야기는 오늘 22일(토) 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 공개된다.