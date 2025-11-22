시프트업, '스텔라 블레이드' 차기작 개발을 위한 대규모 공채 실시

기사입력 2025-11-22 15:23


시프트업, '스텔라 블레이드' 차기작 개발을 위한 대규모 공채 실시



시프트업은 글로벌 흥행작 '스텔라 블레이드'의 차기작 개발을 위한 대규모 공개 채용을 실시한다고 밝혔다.

이번 채용은 21일에 시작, 별도의 마감 없이 상시 접수로 운영되며 다양한 개발 직군에서 우수 인재를 폭넓게 모집할 예정이라고 시프트업은 전했다.

모집 분야는 3D 배경 아티스트, 3D 캐릭터 아티스트, 배경 컨셉트 아티스트, 몬스터 전투 디자이너, PC 전투 디자이너, 레벨 디자이너, 시스템 디자이너, 시나리오 라이터, 테크니컬 아티스트, 엔진 프로그래머, 클라이언트 프로그래머, 작곡가 등이다.

시프트업은 이번 채용을 통해 차세대 멀티플랫폼 액션 게임을 함께 만들어갈 인재를 찾고 있다며 "새로운 기술과 창의적인 시도로 다시 한번 전 세계 게이머들을 놀라게 할 분들의 적극적인 지원을 기다린다"고 전했다.

현재 시프트업이 개발중인 '스텔라 블레이드' 차기작은 자사의 글로벌 흥행작 '스텔라 블레이드'의 세계관을 확장한 AAA급 멀티플랫폼 액션 게임이다. 콘솔과 PC 등 다양한 플랫폼 출시를 목표로 하며, 전작의 스타일리시한 액션과 내러티브 중심의 독창적인 IP 세계관을 계승해 한층 진화한 액션 플레이를 선보일 예정이다.

'스텔라 블레이드'는 한국 최초 SIE 세컨드 파티로 선정된 시프트업이 개발한 AAA급 액션 어드벤처 게임이다. 뛰어난 게임성과 극한의 액션으로 강력한 글로벌 팬덤을 형성했으며 국내 개발 싱글 플레이 게임 중 최고 수준의 성과를 거둔 작품으로 평가받고 있다.

'스텔라 블레이드'는 2024년 PS5 독점 타이틀로 출시돼 메타크리틱 이용자 평점 9.2점, 60여 개국 사전 구매 순위 최상단을 기록했으며 2025년에 선보인 PC 버전은 동시 접속자 수 약 20만 명을 기록했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'148kg' 미나 시누이, 못알아보겠네...순식간에 64kg 감량한 근황

2.

'출연료 150배 상승' 김대호, 프리선언 후 독해졌다..."3배는 재밌어야 돼"

3.

박나래 "이제 혼자 안 산다" 새 가족 생겼다...삶 180도 바꾼 '복돌이와 동행'

4.

'특공무술 4단' 나나, 흉기 강도 제압..정당방위 인정

5.

"연예인도 아파"..성시경, 매니저 배신에 결국 눈물 "어딜 기대.."

연예 많이본뉴스
1.

'148kg' 미나 시누이, 못알아보겠네...순식간에 64kg 감량한 근황

2.

'출연료 150배 상승' 김대호, 프리선언 후 독해졌다..."3배는 재밌어야 돼"

3.

박나래 "이제 혼자 안 산다" 새 가족 생겼다...삶 180도 바꾼 '복돌이와 동행'

4.

'특공무술 4단' 나나, 흉기 강도 제압..정당방위 인정

5.

"연예인도 아파"..성시경, 매니저 배신에 결국 눈물 "어딜 기대.."

스포츠 많이본뉴스
1.

'6연패 vs 4연패' 오늘도 지면 이길 팀이 없다! → "그쪽도 그쪽이지만 우리가 더 힘들어.."

2.

'태도 논란' 김혜성, '김선생 삿대질' SNS 공식 사과 → "김선생님께 사과드립니다"

3.

'어엠오 어엠저' 둘이 다 해먹는다 → MLB 우려 "다소 실망스런 현상" 오타니+저지를 저지할 자가 없다

4.

"다시는 1군 복귀 없다" 123골 75도움 '손흥민급' 최고 재능, 왕따 취급→영원히 2군행..."그들은 폭탄 처리반"

5.

"이재원의 투혼 결승골"수원FC,안양에 1대0승! 벼랑끝 9위 잔류 불씨 살렸다...광주-울산전 결과 시선집중[K리그1 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.