42세 이현이, 복잡한 대학병원 키오스크 시스템에 분통 "사람을 만날 수 없어" ('동치미')

최종수정 2025-11-23 06:05

[스포츠조선 이게은기자] 모델 이현이가 복잡한 대학병원 키오스크 시스템에 아쉬움을 토로했다.

22일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 출연진이 키오스크에 대한 이야기를 나눴다.

이현이는 최근 식당, 병원 등에 설치된 키오스크가 장년층을 불편하게 한다는 이야기가 나오자, "제가 최근 '이래서 어른들이 병원을 다닐 수 있겠나'라고 느꼈다. 얼마 전에 코가 깨져서 대학병원을 여러 번 갔는데 너무 복잡하더라. 접수는 이 키오스크, 수납은 다른 키오스크에서 하라고 하더라. 도무지 사람을 만날 수 없었다"라고 토로했다.


이어 "(직원에게) 물어보면 기계에서 하고 오라고 하더라. 영상 CT 접수는 또 다른 키오스크로 가라고 했다"라며 혼란스러웠던 경험을 털어놨다. 김용만도 "키오스크마다 번호표도 다시 뽑아야 하더라"라며 깊이 공감했다.

joyjoy90@sportschosun.com



