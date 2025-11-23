백지영, '49세' 둘째 임신 오해에 깜짝 "갱년기 증상, 산부인과行 망설이는 이유" ('미우새')

기사입력 2025-11-23 21:51


[스포츠조선 정안지 기자] 가수 백지영이 갱년기 증상으로 걱정했던 일을 털어놨다.

23일 방송된 SBS '미운우리새끼'에서는 백지영이 게스트로 출연했다.

이날 백지영은 '갱년기 키트를 샀다더라'는 질문에 "어느 날 자는데 땀이 너무 많이 나고 자그마한 일에 자꾸 예민해지고 피로도도 심해졌다"고 밝혔다.

그는 "1976년생이다. 갱년기를 걱정해야 할 때더라"며 "근데 검사를 위해 산부인과를 가기에는 좀 망설여지더라. '임신했냐'고 오해할 수도 있지 않나"고 했다.

백지영은 "고민을 하던 차에 두살 많은 언니가 갱년기 키트를 알려주더라. 바로 사서 검사를 해봤더니 아닌 걸로 나왔다"면서 "그 다음부터 땀도 덜나는 것 같고 화도 안나고 몸이 가뿐하더라"며 웃었다.


백지영, '49세' 둘째 임신 오해에 깜짝 "갱년기 증상, 산부인과行 망…
현재 9살인 백지영 딸과 비, 김태희 부부 딸, 모델 장윤주 딸과 같은 반이라고. 이어 운동회 날 정석원과 비, 장윤주 남편이 학부모 줄다리기에 출전, 다른 학부형들이 긴장했다고.

백지영은 "우리는 같은 반이라서 같이 출전, 다른 편과 줄다기리를 했다. 장윤주 씨 남편도 키가 크고 덩치가 좋다 그래서 앞에 세워놨더라"면서 "다른 팀이 아니라 세 명의 부담이 컸다. 무조건 이겨야 한다면서 셋이 그렇게 뭘 짜더라"며 웃었다. 이어 그는 "지훈 씨는 팔이 까졌다"면서 "결국엔 이겼다. 이기고 박수 받고 끝났다"고 해 웃음을 안겼다.

이를 들은 서장훈은 "몸은 좋아도 상대적으로 다른 학부형들이 나이가 젊지 않냐"고 하자, 백지영은 "이겨야 한다는 압박, 열정이 그걸 이겼다. 재미있었다"고 해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

