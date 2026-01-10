야노시호, ♥추성훈과 네 달에 한번 본다더니 "남자친구 필요해, 남편 너무 바쁘다"

기사입력 2026-01-10 08:52


야노시호, ♥추성훈과 네 달에 한번 본다더니 "남자친구 필요해, 남편 너…

[스포츠조선 김소희 기자] 일본 톱모델 야노시호가 반전 일상으로 털털한 매력을 뽐낸다.

10일 MBC '전지적 참견 시점' 측은 "'야노시호에게서 느껴지는 익숙한 야수의 향기' 몸으로 말하는(?) 한국어 공부 현장"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이번 방송에는 야노시호가 딸 추사랑 양과 함께 한국을 방문한 일상이 담긴다. 일본을 대표하는 톱모델인 야노시호는 꾸밈없는 양치 모습은 물론, 다소 어수선한 호텔 방까지 가감 없이 공개하며 친근한 매력을 드러내 웃음을 자아냈다.

특히 야노시호는 추사랑 양과 함께 한국어를 공부하는 근황을 공개해 눈길을 끌었다. 야노시호는 잠에서 막 깬 딸을 불러 책상에 앉힌 뒤, 한국어 선생님과 영상 통화를 연결해 본격적인 한국어 수업을 시작했다.

야노시호의 매니저는 "한국 스케줄이 많아지면서 한국어 레슨을 받고 있다"며 "일본에서도 수업을 듣고 있고, 한국에 있을 때도 시간 날 때마다 꾸준히 공부 중"이라고 설명했다.


야노시호, ♥추성훈과 네 달에 한번 본다더니 "남자친구 필요해, 남편 너…
모녀는 서툰 한국어로 근황을 전했고, 말이 막히자 야노시호는 온몸을 사용해 설명하는 열정을 보였다. 이를 지켜본 선생님은 "오랜만인데도 한국어를 잘하고 있다"고 칭찬했고, 야노시호는 "선생님이 같이 도와주셔서 그렇다"며 환하게 웃었다.

이어 선생님이 "그동안 한국말을 안 썼느냐"고 묻자, 야노시호는 "한국어를 같이 할 사람이 없다"며 "남자친구가 필요하다"고 깜짝 발언을 해 스튜디오를 술렁이게 했다. 곧바로 "농담이다"라고 해명한 그는 "남편이 너무 바쁘다. 전화해서 '뭐 해요?'라고 물으면 '일 있어요. 안녕'이라고 한다"며 서운함을 토로해 웃음을 더했다.

일본에서는 톱모델이지만 일상에서는 '귀여운 도쿄 아줌마'로 변신한 야노시호의 사랑스러운 모습과 폭풍 성장한 추사랑 양의 근황은 오는 10일 토요일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.


앞서 야노시호는 지난해 SBS '돌싱포맨'에 출연, 추성훈과의 관계를 언급했다. 이날 탁재훈은 "야노시호가 한국에 오면 추성훈이 기가 막히게 해외를 간다더라"라고 폭로했고 이상민도 "추성훈 씨가 왜 이렇게 유튜브를 열심히 하냐. 최대한 열심히 해야 1년에 4번을 만난다"고 몰아갔다. 야노시호는 "유튜브가 잘 되고 촬영이 정말 많아져서 3~4개월 동안 못 만났다. 지금은 저도 한국에 자주 와서 한 달에 한번 정도 본다"고 밝혔다.

김준호는 "추성훈이 전생에 나라를 구했나 보다"라며 "오사카 갔을 때도 전화를 안 하더라. 왜 안 하냐 했더니 상관 없다더라. 그건 우리한테 말도 안 되는 일"이라 밝혔다.

야노시호는 "좋은 점도 있다. 예전에는 너무 붙어있어서 싸웠는데 이제 떨어져 있으니까 서로에 대한 감사함이 생긴다"고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이용식, '부모·친형과 절연' 박수홍에 "다 퍼줄게"…"살면서 갚겠다" 울컥

2.

"나 살고 싶어"..향년 25세 故 김형은, 비극적 사망 19년째 애도의 눈물

3.

'46세' 김양, 빌라 재개발로 '집값 5배 폭등'…"200억 됐다고?" 장민호 깜짝

4.

'월수익 1억' 쯔양, 재테크 안 한다더니…박명수 "돈 필요해?" 깜짝 ('할명수')

5.

'부모·형과 절연' 박수홍, 딸 재이 '난생 첫 할아버지' 만났다..."이용식 껌딱지"

연예 많이본뉴스
1.

이용식, '부모·친형과 절연' 박수홍에 "다 퍼줄게"…"살면서 갚겠다" 울컥

2.

"나 살고 싶어"..향년 25세 故 김형은, 비극적 사망 19년째 애도의 눈물

3.

'46세' 김양, 빌라 재개발로 '집값 5배 폭등'…"200억 됐다고?" 장민호 깜짝

4.

'월수익 1억' 쯔양, 재테크 안 한다더니…박명수 "돈 필요해?" 깜짝 ('할명수')

5.

'부모·형과 절연' 박수홍, 딸 재이 '난생 첫 할아버지' 만났다..."이용식 껌딱지"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김상식 매직 또 터졌다' 또 세트피스에서 2골 폭발! 키르기스스탄 2-1 제압 베트남 2승.. 아시안컵 8강 코앞

2.

"가을에 제대로 쓰자" 김범수 영입 가능성 제로수렴, 동생도 빨리 못온다...시즌 초 뭘로 버티나

3.

'韓 축구 기대감 폭발' 김민재 "레알 마드리드 전격 이적 가능"→"EPL 빅클럽 입성 예고"..."이적 생각 X" 선언해도 뜨겁다, 끝없는 구애 등장

4.

"팬들과 한판 붙었다" 손흥민 없는 토트넘, 기강 '와르르' 무너진 현실...핵심 수비수, 이적 결심까지 "올여름 떠나길 원해"

5.

[오피셜]"존슨 팔아버린 토트넘, 스텝 제대로 꼬였다" 쿠두스 부상 장기 결장.. 3월 A매치 이후에나 복귀 가능

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.