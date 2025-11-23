이승기, 21개월 딸 최초 공개 "♥이다인과 등하원 함께...너무 행복해" ('미우새')
[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 이승기가 21개월 딸을 자랑하며 행복한 미소를 지었다.
23일 SBS '미운우리새끼' 방송 말미에는 이홍기와 장근석, 이승기의 만남이 예고됐다.
영상 속 이홍기를 이승기를 향해 "딸을 잘 크냐"고 묻자, 이승기는 "아내랑 같이 등하원 시킨다. 그게 너무 행복하다. 행복의 임팩트가 비교 불가로 세다"며 가족 이야기에 행복한 미소를 지었다.
이어 이승기는 "아이들은 멈추질 않는다. 그냥 달려든다. 그러면 그냥 받아줘야 한다"면서 자신의 휴대폰에 저장한 딸의 모습을 공유해 눈길를 끌었다
이에 장근석은 "결혼도 못했는데 육아 이야기를 하고 있다"며 부러움을 드러냈고, 이홍기는 "그냥 술이나 마시자"고 해 웃음을 안겼다.
그때 장근석은 '청바지'라면서 "청춘은 바로 지금"을 외쳐 폭소를 자아냈다.
한편 이승기와 이다인은 2년 간의 공개 열애 끝 지난 2023년 4월 결혼, 지난해 2월 딸을 출산하며 부모가 됐다.
특히 지난 19일 이다인은 자신의 SNS 프로필 사진을 변경, 해당 사진 속에는 폭풍성장한 딸의 뒷 모습이 담겨있어 큰 화제를 모았다.
