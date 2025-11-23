안은진 "양세찬 vs 최다니엘中 이상형은?" 질문→"어떻게 봐도 양세찬" 확신한 이유(런닝맨)[SC리뷰]

기사입력 2025-11-23 23:31


안은진 "양세찬 vs 최다니엘中 이상형은?" 질문→"어떻게 봐도 양세찬"…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 안은진이 양세찬과 최다니엘 중 이상형으로 양세찬을 선택했다.

안은진은 23일 방송한 SBS '런닝맨'에 게스트로 출연했다.

이날 이동하는 버스안에서 멤버들은 지예은에게 "양세찬과 최다니엘 중 이상형을 선택하라"는 질문을 던졌고 지예은은 송지효에게 되물었다. 이에 송지효는 "난 연하는 별로야"라고 대답을 회피하며 질문을 게스트 안은진에게

넘겼다.


이에 안은진은 "제가 사실 깊이 알지 못해서"라며 양세찬과 최다니엘의 MBTI를 물었다. 양세찬은 "ISFP"라고 답했고 최다니엘은 "ENTP"라도 답했다. 안은진은 "와 이것 참 어렵구만"이라고 말하면서도 "아무래도 저는 양세찬 선배님"이라고 말해 웃음을 샀다. "어떻게 봐도 위트 있으시고 귀염상이시다"라며 양세찬을 치켜세웠다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



