한혜진, 新메기녀 등장에 깜짝…"내가 아는 사람이야" 궁금증 폭발(누난 내게 여자야)
[스포츠조선 고재완 기자] "내가 아는 사람이야."
KBS '누난 내게 여자야'에 연하남들의 시선을 단숨에 사로잡는 '어나더 레벨'의 새로운 '메기녀'가 등장한다.
24일 방송되는 '누난 내게 여자야'에서는 구본희 김영경 박예은 박지원에 이어 다섯 번째 새 누나가 모습을 드러낸다. 새 누나의 등장에 한혜진은 "옆모습 장난 아니다"라며 감탄했다. 그러나 곧 그녀의 정체가 공개되자 "내가 아는 사람이야! 어머, 무슨 일이야?"라며 경악해, MC들의 궁금증을 자극했다.
'0표 남'에 이어 '왓츠 인 마이 백' 데이트에서도 선택받지 못해 '낙오남'이라는 굴욕을 겪었던 '피부과 의사' 박상원은 가장 먼저 새 누나와 만났다. 박상원은 "제 스타일이다. 너무 궁금하다"라며 호감을 드러내, 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
연하남 프로필을 미리 확인한 새 누나는 "궁금했던 사람은 상현 씨, 다음은 무진 씨"라며 구본희에게 호감을 표현하고 있는 두 남자를 지목했다. 새 누나의 등장이 김무진과 김상현, 그리고 구본희를 둘러싼 러브라인에 대격변을 일으킬지 궁금증을 더하고 있다.
이어 '럭비선수' 양지융은 "어나더레벨이다. 살면서 처음 보는 스타일"이라며 감탄을 금치 못했고, 'IT 엔지니어' 김상현도 "인상이 되게 좋다. 제가 생각하는 연상의 이미지에 부합하는 분 같다"라고 말해 시선을 집중시켰다.
한편, 누나들 또한 연하남들의 변화를 감지한 듯 미묘한 긴장감이 감돌았다. 새 누나의 등장에 '치과의사' 김영경은 "지각변동이 있을 수도 있겠다는 생각이 들어서 첫날처럼 다시 긴장된다"고 털어놓았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
