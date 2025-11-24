격투 게임의 지존 '무릎' 배재민과 '울산' 임수훈, 신작 격투게임 '2…

|
격투 게임계의 대표적인 프로게이머인 DRX '무릎' 배재민과 DN 프릭스 '울산' 임수훈이 '2XKO 팬페스트'의 스페셜 이벤트 무대에서 맞붙는다.
'2XKO 시즌 0 팬페스트'는 한국의 '2XKO' 플레이어들이 한자리에 모여 새로운 여정의 시작을 함께 축하하는 자리이다. 초보자를 위한 입문 클래스, 스탬프 랠리, 포토존 등 상설 이벤트존과 더불어 일자별로 준비된 스페셜 이벤트 매치까지 다양한 프로그램들이 마련된다.
'2XKO 시즌 0 팬페스트'가 열리는 이틀 동안 마련된 상설 이벤트존에서는 누구나 자유롭게 '2XKO'를 플레이할 수 있는 공간이 제공되며 초보자를 위한 입문 클래스, 친구와 함께 참가할 수 있는 듀오 대결 이벤트가 열린다. 현장에 마련된 미션을 완료한 방문객들은 스탬프를 모아 럭키 드로우에 응모할 수 있고 포토존에서 인증샷을 남길 수도 있다.
이벤트 첫날인 6일에는 한국에 열리는 두번째 퍼스트 임팩트(First Impact) 대회인 '2XKO 코리아 오픈'이 개최된다. 첫날 참가자는 대회를 현장에서 관람할 수 있으며 1부에서는 32강부터 16강 경기를, 2부에서는 8강부터 결승까지 진행된다. 이번 2XKO 코리아 오픈 우승자에게는 내년 1월 시카고에서 열리는 프로스티 파우스팅스 대회 공식 초청권이 주어진다.
전설들의 맞대결이 끝난 뒤에는 격투 게임을 좋아하는 스트리머인 '짬타수아', '감스트', '케인', '여푸'와 함께하는 이벤트 매치가 진행된다. 듀오 대결 및 현장 참가자와의 즉석 대결 등 다양한 참여형 프로그램이 펼쳐진다.
이벤트에 참가하는 플레이어 전원에게는 2XKO 후드 집업, 리유저블 백, 키캡 키링 & 스트랩 키링, 2XKO 스티커 세트, 랜야드 등으로 구성된 특별한 기념품 패키지를 제공하며 2XKO 오프라인 이벤트에서만 얻을 수 있는 조이스틱 프로 포로 스티커(인게임 아이템)도 주어진다.
이번 행사는 오전 11시부터 오후 6시까지 1~2부로 나눠서 운영되며 '2XKO 시즌 0 팬페스트' 참가를 원하는 팬들은 오는 30일 자정까지 참가 신청 사이트에 정보를 입력하면 된다.
