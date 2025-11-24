태민, 솔로로 美 TV쇼 첫 데뷔…'켈리 클락슨 쇼' 찢었다

기사입력 2025-11-24 11:27


사진=빅플래닛메이드, '켈리 클락슨 쇼' 유튜브 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] 샤이니(SHINee) 멤버이자 솔로 아티스트 태민이 데뷔 18년 만에 미국 지상파 무대에 솔로로 데뷔하며 또 한 번 커리어의 새로운 정점을 찍었다.

지난 22일(한국 시각), 태민은 미국 NBC 인기 토크쇼 'The Kelly Clarkson Show(켈리 클락슨 쇼)'를 통해 스페셜 디지털 싱글 'Veil(베일)' 무대를 공개했으며, 방송 직후 영상은 뜨거운 반응을 모으고 있다.

지난 9월 발매된 'Veil'은 태민 특유의 예술적 감각과 음악적 색채가 돋보이는 곡으로, 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈' 3위에 오르며 글로벌 팬들의 높은 관심을 입증한 바 있다.

태민은 이번 방송에서 태민만이 선보일 수 있는 독보적인 퍼포먼스와 압도적인 무대로 강렬한 인상을 남겼다.


켈리 클락슨 쇼 유튜브 채널에 공개된 태민의 'Veil' 무대 영상은 댓글 수천 개를 넘기며 글로벌 시청자들의 폭발적인 호응을 이끌어냈다. 또한, 켈리 클락슨이 태민을 소개하며 직접 언급한 '아이돌의 아이돌(Idol of Idols)'이라는 장면도 크게 화제가 됐다.

태민은 과거 그룹 활동으로 미국 방송에 출연한 적은 있지만 솔로 아티스트로는 이번 '켈리 클락슨 쇼'가 처음으로, 솔로 첫 미국 TV 쇼 공식 데뷔라는 점에서 상징적 의미가 크다.


2008년 데뷔해 올해로 18년 차를 맞이한 태민은 이번 미국 TV쇼 출연 외에도 현재 최고의 전성기를 구가하고 있다. 지난 2024년부터 올해 상반기까지 진행한 첫 솔로 월드투어 'Ephemeral Gaze(이페머럴 게이즈)'가 전 세계 여러 나라에서 매진을 기록하며 성황리에 마무리됐다.

또한 내년 1월 16일(현지 시각) 미국 라스베이거스 'Dolby Live at Park MGM(돌비 라이브)'에서 'TAEMIN LIVE [Veil] in Las Vegas(태민 라이브 [베일] 인 라스베이거스)'를 개최하며, 오는 25일(한국 시각) 일반 예매를 오픈한다.


여기에 내년 4월에는 K팝 남성 솔로 아티스트 중 유일하게 '2026 Coachella Valley Music and Arts Festival(2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌)' 무대에 오를 예정이다.

데뷔 이후 꾸준히 강렬한 성장세를 이어온 태민이 글로벌 시장에서 어떤 새로운 행보를 보여줄지 기대가 모이고 있다.

태민은 오는 12월 24일과 25일 일본 효고에서 일본 아레나 투어 '2025 TAEMIN ARENA TOUR <Veil(베일)>'의 피날레를 장식할 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

