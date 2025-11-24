'2025 이스포츠 대학리그', 신구대-경상국립대가 우승 차지

기사입력 2025-11-24 11:43


'2025 이스포츠 대학리그', 신구대-경상국립대가 우승 차지



'2025 이스포츠 대학리그' 전국결선에서 신구대와 경상국립대가 우승하며, 올해 최고 e스포츠 대학에 올랐다.

지난 22~23일 양일간 광주이스포츠경기장에서 열린 전국결선에는 3개월간의 대장정을 뚫고 올라온 '리그 오브 레전드' 종목 8개 대학, 'FC 온라인' 8개 대학 대표가 한 자리에 모였다.

'리그 오브 레전드'에선 신구대와 오산대가 결승에 올랐다. 전국 본선에서 각 조별 1위를 기록한 대학들인 만큼 팽팽한 승부가 펼쳐졌다. 1세트는 초반 팽팽한 분위기를 유지하다, 신구대가 '아타칸'을 차지하면서 경기가 급격히 기울었다. 특히 조현서의 아지르가 한타 때마다 끝까지 버티면서 팀의 공격력을 완성했다. 2세트에서도 신구대가 체급 차이를 보여주었다. 신구대는 세번째 용 한타 싸움에서 대승한 뒤, 계속 격차를 벌리며 최종적으로 우승을 확정지었다.

이로써 신구대는 2년 연속 LoL 종목 우승을 차지하며, 대학리그 강호에 등극했다. 우승한 신구대에는 우승 트로피와 상금 500만원, 문화체육관광부장관상이 수여됐다. 준우승을 차지한 오산대에는 2위에 300만 원과 한국콘텐츠진흥원장상이 주어졌다. 이어 3위를 차지한 국제대에는 150만 원과 한국e스포츠협회장상, 4위 광운대에는 상금 100만 원이 각각 주어졌다.

'FC 온라인' 종목에서는 전국 본선에서 1위를 기록한 경상국립대 제휘담이 대경대 여해원을 상대로 완승을 거두며 우승까지 차지했다. 제휘담은 1세트에서 연장 후반전까지 가는 접전 끝에 골든 골을 기록했고, 그 기세를 몰아 2세트에서는 세 골을 몰아넣으며 넣으며 3대1로 2세트까지 따냈다. 3세트에서는 여해원이 선취골을 넣었으나, 제휘담이 4분만에 동점골을 넣으며 승부를 원점으로 되돌리고 연달아 쐐기골을 넣어 승리를 확정지었다. 우승을 차지한 제휘담에게는 우승 트로피와 문화체육관광부장관상, 상금 300만원의 영광이 돌아갔다.

올해 이스포츠 대학리그는 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회, 광주정보문화산업진흥원, 대전정보문화산업진흥원, 부산정보산업진흥원이 공동 주관했으며, 한국콘텐츠진흥원, 라이엇게임즈, 넥슨코리아, 삼성전자, 시디즈, 골스튜디오, SK텔레콤이 후원했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘치매 투병’ 브루스 윌리스, 딸도 못 알아봐..“상태 좋지 않아요”

2.

심현섭, ♥정영림에 "아기 안 낳고 뭐하냐" 면박..시댁 앞 돌직구

3.

박중훈 "'바이오맨' 촬영中, 3m대형 악어 마취 깨어나 실제로 사투 벌였다"(인생이영화)

4.

'47세' 이정진, ♥10세 연하 박해리와 핑크빛..."결혼할 것 같다" (신랑수업)

5.

백지영, 9살 딸 운동회에 비·정석원 투입...상대 학부모 '멘붕'

연예 많이본뉴스
1.

‘치매 투병’ 브루스 윌리스, 딸도 못 알아봐..“상태 좋지 않아요”

2.

심현섭, ♥정영림에 "아기 안 낳고 뭐하냐" 면박..시댁 앞 돌직구

3.

박중훈 "'바이오맨' 촬영中, 3m대형 악어 마취 깨어나 실제로 사투 벌였다"(인생이영화)

4.

'47세' 이정진, ♥10세 연하 박해리와 핑크빛..."결혼할 것 같다" (신랑수업)

5.

백지영, 9살 딸 운동회에 비·정석원 투입...상대 학부모 '멘붕'

스포츠 많이본뉴스
1.

"더 이상 못 보겠다!" 팬 줄줄이 떠났다…"정말 죄송합니다" '북런던 더비' 완패→또또 EPL 최저 기록, 프랭크 결국 사과

2.

'키움 역사상 최초의 다년 계약 주인공' 이원석, 전격 은퇴 선언...21년 프로 생활 마감 [공식발표]

3.

'10억 포기한 박해민 때문인가.' 패가 다 나왔는데 결정못한 김현수. 언제까지 기다려야 하나

4.

"마흔살에 이게 된다고?" 호날두,트럼프 만나고오자마자 환상 오버헤드킥 작렬!

5.

"손흥민·앙리도 못 해봤다" '토트넘 거절' 아스널 NO.10의 '첫 북런던더비 해트트릭' 비수…아스널, 토트넘 4-1 압살 '우승 GO'[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.