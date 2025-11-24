'2025 이스포츠 대학리그', 신구대-경상국립대가 우승 차지

|
'2025 이스포츠 대학리그' 전국결선에서 신구대와 경상국립대가 우승하며, 올해 최고 e스포츠 대학에 올랐다.
'리그 오브 레전드'에선 신구대와 오산대가 결승에 올랐다. 전국 본선에서 각 조별 1위를 기록한 대학들인 만큼 팽팽한 승부가 펼쳐졌다. 1세트는 초반 팽팽한 분위기를 유지하다, 신구대가 '아타칸'을 차지하면서 경기가 급격히 기울었다. 특히 조현서의 아지르가 한타 때마다 끝까지 버티면서 팀의 공격력을 완성했다. 2세트에서도 신구대가 체급 차이를 보여주었다. 신구대는 세번째 용 한타 싸움에서 대승한 뒤, 계속 격차를 벌리며 최종적으로 우승을 확정지었다.
이로써 신구대는 2년 연속 LoL 종목 우승을 차지하며, 대학리그 강호에 등극했다. 우승한 신구대에는 우승 트로피와 상금 500만원, 문화체육관광부장관상이 수여됐다. 준우승을 차지한 오산대에는 2위에 300만 원과 한국콘텐츠진흥원장상이 주어졌다. 이어 3위를 차지한 국제대에는 150만 원과 한국e스포츠협회장상, 4위 광운대에는 상금 100만 원이 각각 주어졌다.
'FC 온라인' 종목에서는 전국 본선에서 1위를 기록한 경상국립대 제휘담이 대경대 여해원을 상대로 완승을 거두며 우승까지 차지했다. 제휘담은 1세트에서 연장 후반전까지 가는 접전 끝에 골든 골을 기록했고, 그 기세를 몰아 2세트에서는 세 골을 몰아넣으며 넣으며 3대1로 2세트까지 따냈다. 3세트에서는 여해원이 선취골을 넣었으나, 제휘담이 4분만에 동점골을 넣으며 승부를 원점으로 되돌리고 연달아 쐐기골을 넣어 승리를 확정지었다. 우승을 차지한 제휘담에게는 우승 트로피와 문화체육관광부장관상, 상금 300만원의 영광이 돌아갔다.
