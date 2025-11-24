"더 이상 못 보겠다!" 팬 줄줄이 떠났다…"정말 죄송합니다" '북런던 더비' 완패→또또 EPL 최저 기록, 프랭크 결국 사과

[스포츠조선 김가을 기자]토마스 프랭크 토트넘 감독이 결국 고개를 숙였다.

토트넘은 24일(이하 한국시각) 영국 런던의 에미레이츠 스타디움에서 열린 아스널과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 1대4로 완패했다. 토트넘은 에베레치 에제(아스널)에게 '해트트릭'(한 경기 3골)을 허용하며 무너졌다. 통계 전문 업체 옵타에 따르면 에제는 토트넘-아스널 '북런던 더비'에서 해트트릭을 달성한 네 번째 선수가 됐다. 테드 드레이크(아스널·1934년 10월), 테리 다이슨(토트넘·1961년 8월), 앨런 선덜랜드(아스널·1978년 12월)에 이어 대기록을 작성했다. 이날 경기 결과로 아스널(9승2무1패)은 1위 자리를 굳게 지켰다. 반면, 토트넘(5승3무4패)은 9위로 내려앉았다.

영국 언론 더선은 '프랭크 감독은 토트넘 팬들에게 사과했다. 보기 좋지 않았다는 점을 인정했다'고 보도했다. 프랭크 감독은 "정말 고통스럽다"며 "우리가 여기 왔을 때 의도했던 것과는 완전히 반대였다. 이런 플레이를 한 것에 대해 팬들에게 사과할 수밖에 없다"고 말했다. 이날 경기 중 토트넘 팬들이 자리를 뜨는 모습이 포착됐다.


더선은 '토트넘은 올 시즌 EPL 원정 무패 기록은 사라졌다. 이제는 파리생제르맹(PSG)과 유럽챔피언스리그(UCL) 원정 경기라는 혹독한 시험대에 올랐다'고 했다.

과거 토트넘에서 뛰었던 레스 퍼디낸드는 "보기 부끄럽다. 프랭크 감독은 5-4-1 포메이션으로 경기를 하려고 한다. 시스템을 선택할 때 항상 책임을 져야한다. 원하는 대로 할 수는 있지만 승리하지 못했다. 개선하기 위해 노력해야 한다. 이 팀을 맡은지 4개월이 지났다. 토트넘은 최고의 라이벌과 경기했는데 크게 졌다"고 평가했다.

한편, 영국 언론 BBC에 따르면 이날 토트넘의 기대 득점은 0.07골이었다. 종전 첼시전 0.1골에 이어 올 시즌 리그 최저 예상 득점이다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

