이장우♥조혜원 결혼식 '나혼산' 총출동..'호두과자 부케'도 눈길

기사입력 2025-11-24 07:00


이장우♥조혜원 결혼식 '나혼산' 총출동..'호두과자 부케'도 눈길

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이장우, 조혜원이 축복 속에 부부가 됐다.

이장우와 조혜원은 23일 오후 서울 송파구에 있는 잠실 롯데호텔월드에서 양가 가족과 지인들이 참석한 가운데 결혼식을 올렸다.

이날 이장우는 영화 '쿵푸팬더'의 OST '쿵푸 파이팅(Kung Fu Fighting)'에 맞춰 입장해 유쾌한 분위기를 연출했다. 비록 결혼식 전 다이어트에는 실패했지만, 듬직하고 든든한 신랑의 모습으로 눈길을 끌었다.

조혜원은 짧은 단발머리로 러블리한 신부의 자태를 뽐냈다. 또한 모델 출신답게 날씬한 몸매가 드러나는 홀터넥 디자인의 웨딩드레스를 소화하며 아름다운 비주얼을 자랑했다.

특히 조혜원은 독특한 부케로 시선을 사로잡았다. 노란색 꽃이 포인트로 들어간 화사한 부케를 들고 입장했던 그는 사진 촬영 때는 '호두과자 부케'로 바꿔 들었다.


이장우♥조혜원 결혼식 '나혼산' 총출동..'호두과자 부케'도 눈길
'호두과자 부케'는 이장우가 한 푸드 콘텐츠 기업과 손잡고 탄생시킨 브랜드에서 제작한 것으로 해당 브랜드 측은 "배우 이장우 님 결혼식에 호두과자 모형으로 만든 서프라이즈 선물이 함께했습니다! 고귀한 손님께 내는 재료로 옛날부터 쓰여 온 호두는 자손 번창과 가문의 번영을 뜻하는 혼례 음식의 의미를 담고 있습니다! 사랑과 축복이 가득한 이 순간, 호두과자 꽃다발이 두 분의 앞날에 한결같은 행복과 번영이 함께하길 바랍니다"라고 밝혔다. 결혼식 답례품 역시 두 사람의 그림이 담긴 호두과자로, 하객들의 인증샷이 이어졌다.

이날 결혼식 사회는 웹툰작가 겸 방송인 기안84, 주례는 방송인 전현무가 맡았다. 축가는 이장우의 사촌 형인 환희와 뮤지컬 배우 민우혁, 한지상이 불렀다. 하객으로는 박나래, 김대호, 코드쿤스트, 안재현, 이주승 등 MBC '나 혼자 산다' 멤버들이 총출동했다. 또한 배우 윤시윤, 유준상, 안보현, 하재숙, 송진우, 백종원, 가수 존박, 방송인 정준하, 홍석천, 야구선수 황재균, 개그맨 강재준-이은형 부부, 셰프 정지선, 이원일 등도 참석해 두 사람의 앞날을 축복했다.

한편 이장우와 조혜원은 2019년 종영한 KBS 2TV 드라마 '하나뿐인 내 편'에 함께 출연하며 연인으로 발전했다. 8살 차이를 극복한 두 사람은 2023년 6월부터 공개 열애를 시작해 마침내 부부의 연을 맺었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임현식, 제초 작업 중 농약 삼켜 응급실行 "머리 핑 돌더니 정신 잃고 쓰러져"

2.

이장우♥조혜원 결혼식 현장..긴장한 주례 전현무·사회84 포착→사촌형 환희 축가 열창

3.

쯔양, 한달 식비 1천만원..폭풍 먹방 비밀 "몸무게 44kg..소화 엄청 빨라" ('냉부해')

4.

백지영, '49세' 둘째 임신 오해에 깜짝 "갱년기 증상, 산부인과行 망설이는 이유" ('미우새')

5.

장영남, '42세 노산+임신 5개월'에 바다 입수 촬영..."임신 사실 숨겼다" ('백반기행')

연예 많이본뉴스
1.

임현식, 제초 작업 중 농약 삼켜 응급실行 "머리 핑 돌더니 정신 잃고 쓰러져"

2.

이장우♥조혜원 결혼식 현장..긴장한 주례 전현무·사회84 포착→사촌형 환희 축가 열창

3.

쯔양, 한달 식비 1천만원..폭풍 먹방 비밀 "몸무게 44kg..소화 엄청 빨라" ('냉부해')

4.

백지영, '49세' 둘째 임신 오해에 깜짝 "갱년기 증상, 산부인과行 망설이는 이유" ('미우새')

5.

장영남, '42세 노산+임신 5개월'에 바다 입수 촬영..."임신 사실 숨겼다" ('백반기행')

스포츠 많이본뉴스
1.

"내년에는 꼭 우승합니다" PK 실축, 손흥민이 고백한 아픔…LA 고별전 체룬돌로 감독 "Sonny는 월드클래스" 무한 극찬

2.

'무려 10번째 금메달' 안세영, BWF 새기록 작성했다…여자단식 시즌 최다 10회 우승 쾌거

3.

英 언론도 대서특필! "손흥민 기쁨에서 고통으로"...최고의 활약 이후 아쉬움의 실축, SON도 "오늘 성공하지 못했다"

4.

[단독]'공격축구' 임관식 감독, 충남아산 새 사령탑 선임 확정

5.

美 충격 주장! '손흥민 영웅에서 악당됐다'…실축에 가려진 멀티골 맹활약→'12골 4도움' 데뷔 시즌 마감

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.