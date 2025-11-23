임현식, 제초 작업 중 농약 삼켜 응급실行 "머리 핑 돌더니 정신 잃고 쓰러져"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 임현식이 전원생활 중 농약을 삼켜 응급실에 실려 갔던 아찔한 경험을 털어놓았다.
23일 방송된 MBN '알토란'에는 감초 연기의 대가 배우 임현식이 출연했다.
이날 임현식은 1,000평 규모의 한옥에서 전원생활을 시작하게 된 계기에 대해 "어머니가 전원생활을 위해 천 평의 땅을 구매했다. 어머니가 마련하신 건데 내가 물려받게 됐다"고 말했다.
하지만 직접 텃밭을 가꾸고 집을 관리하던 과정에서 위험한 사고도 있었다고 고백했다. 그는 "우리 집에 사과나무가 20그루가 있다. 직접 관리해야 하니까 제초 작업을 하던 중 농약이 입에 들어갔다. 머리가 핑 돌 정도로 어지럽고 점점 이상했다. 결국 구급차를 불렀고, 나는 정신을 잃고 쓰러져 응급실에 갔다"며 당시 상황을 설명했다.
이어 "병원에 가서 위세척하고 치료받았다. 그렇다고 해서 농사일을 그만둘 수는 없다"며 여전히 전원생활을 이어가고 있다고 덧붙였다.
임현식은 넓은 집에서 계속 사는 이유에 대해 "좁은 곳으로 옮기고 싶긴 하다. 나도 좀 편안하게 놀고 싶을 때도 있다. 근데 어머니가 남겨주신 유산이라서 못 떠난다"고 솔직하게 털어놨다.
