"납주머니 차고 모래사장 달리던 소녀 안세영에게"최휘영 문체부장관,한시즌…

[스포츠조선 전영지 기자]최휘영 문화체육관광부(이하 문체부) 장관이 '2025년 호주오픈(슈퍼 500)' 여자 단식에서 우승한 안세영(23·삼성생명)에게 축전을 보내 축하와 격려의 뜻을 전했다.
안세영은 23일(한국시각), 호주 시드니 올림픽파크에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 2025 호주오픈(슈퍼 500) 여자단식 결승에서 인도네시아의 쿠사마 와르다니(세계 7위)를 게임스코어 2대0(21-16, 21-14)으로 꺾고 정상에 올랐다. 올해 들어 14번째 국제대회에 출전해 10번째 금메달을 차지했다. 2023년 자신이 작성했던 총 9회 우승(항저우아시안게임 우승 제외)의 신기록을 2년 만에 경신한, 또 한번의 새 역사다. BWF 투어 사상 여자단식 최초의 기록, 한 시즌 최다 여자단식 우승 기록이다. 2022년 호주 오픈 여자 단식 이후 3년 만에 호주 챔피언을 탈환하며 10회 우승을 달성한 순간 안세영은 손가락 10개(10회 우승을 의미)를 펼쳐보이는 세리머니로 새 역사를 자축했다.
최휘영 문체부 장관은 축전에서 "세계 정상에 오른 안세영 선수의 쾌거를 축하드린다. 안세영 선수는 말레이시아오픈, 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈, 프랑스오픈에 이어 이번 호주오픈까지 제패하며 올해만 10회 국제대회 우승이라는 놀라운 기록을 세웠다. 이는 한국 배드민턴의 저력을 전 세계에 다시 한번 확고히 보여준 값진 성과"라고 의미를 부여했다. "호주오픈 출전으로 제63회 대한민국체육상 전수식에는 함께하지 못했지만, 경기상 부문 대통령 표창의 영예를 안은 것 또한 축하드린다"면서 "앞으로도 안세영 선수의 모든 행보가 새로운 역사가 될 것이다. 부담 내려놓고 오늘의 승리를 마음껏 누리시길 바란다. 특히 어린 시절 납주머니를 차고 모래사장에서 묵묵히 훈련하던 그 소녀에게 따뜻한 축하를 전한다"라고 격려했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com