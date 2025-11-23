[현장인터뷰]'패장' 최윤아 감독 "우리의 수비 실수 많았다…앞선의 안정…

[현장인터뷰]'패장' 최윤아 감독 "우리의 수비 실수 많았다…앞선의 안정감이 가장 중요"

[아산=스포츠조선 김가을 기자]"우리의 수비 실수가 많았다."

최윤아 인천 신한은행 감독의 말이다.

인천 신한은행은 23일 아산이순신체육관에서 열린 아산 우리은행과의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 원정경기에서 51대75로 패했다. 신한은행(1승2패)은 승리 분위기를 이어가지 못했다.

경기 뒤 최 감독은 "우리은행의 슛이 (잘) 들어갈 거라고는 생각했지만, 우리의 수비 실수가 많았다. 놓친 부분이 있다. 더 잘 준비해야 겠다고 생각했다. 우리가 직전 경기에서 크게 이겼다. 슛도 잘 들어갔기에 오히려 이번 경기는 쉽지 않을 것으로 생각했다. 준비했던, 원한 부분이 잘 되지 않았다"고 말했다.

신한은행은 '우리은행 에이스' 김단비 수비에 힘을 쏟았다. 동시에 앞선부터 강하게 몰아붙였다. 하지만 우리은행은 이명관의 득점포로 점수를 쌓았고, 오히려 신한은행은 중요한 순간 실책으로 무너졌다.

최 감독은 "확실히 거기(이명관 쪽)에서 점수를 잃었다. (패배의) 가장 큰 원인이지 않나 싶다. 앞에서도, 골밑으로 들어와서도 수비력이 약하다. 하지만 앞에서 붙는 건 딜레이를 시켜서 (상대 공격) 시간을 최소화하려고 하는 것"이라고 했다.

그는 "실책은 비시즌 때부터 나온 문제다. 잘될 때는 실책이 적지만, 잘 되지 않을 때는 따라가야 할 시점에 실책이 많이 나온다. 그 부분이 우리가 앞으로 보완해야 할 점인 것 같다. 앞선의 안정감이 가장 중요할 것 같다. 연습밖에 없을 것 같다"고 말했다.

신한은행은 26일 홈에서 청주 KB스타즈와 붙는다.

아산=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

