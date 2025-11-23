쯔양, 한달 식비 1천만원..폭풍 먹방 비밀 "몸무게 44kg..소화 엄…

23일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 1,270만의 구독자를 보유한 먹방 크리에이터 쯔양이 출연했다.
이날 쯔양은 평소에도 먹방처럼 먹냐는 질문에 "평소에 더 많이 먹는다. 방송에서는 3~4시간 먹는데 실제로 먹을 때는 4~6시간 정도 식사한다"며 "먹방 끝나고 나면 항상 집에 가서 라면을 끓여 먹는다"고 밝혔다.
몸무게 질문에는 지금은 많이 빠져서 44~45kg 정도"라며 "몸무게를 재면서 먹방했는데 먹는만큼 늘더라. 근데 잠깐 카메라 끄고 기다리는 사이에 몸무게가 줄었다"고 답해 놀라움을 자아냈다. 그러면서 "소화가 엄청 빠른 편이다. 배에서 소리가 엄청 크게 난다. 천둥 치듯이 소리가 나서 집에 친구들이 놀러 오면 내가 말한 줄 알고 대답할 정도"라고 말해 웃음을 안겼다.
또한 "화장실도 많이 간다. 많이 가고 많이 내린다. 어떤 팬이 고속도로 휴게소 화장실에서 날 봐서 사진 찍으려고 앞에서 기다렸는데 내가 물을 7번 내렸다더라"고 전해 폭소케 했다.
쯔양은 한 달 식비에 대해 "대략 1천만 원 정도다. 배달 어플은 한 달에 300만 원이 넘고 식재료도 많이 산다. 그래서 냉장고가 4대가 있고, 간식 창고도 따로 있다"고 설명했다. 이를 들은 최현석 셰프는 "업소에서도 냉장고가 4대면 100석 이상이다"라며 놀라워했다.
고기는 얼마나 먹을 수 있냐는 질문에는 "방송에서 3kg 정도 먹는다. 고기는 끝도 없이 먹을 수 있는 거 같긴 하다"고 말했다. 또한 '쯔유소'라고 불릴 정도로 음료를 많이 마신다는 그는 "한 끼에 5리터씩 마신다. 하루에 15리터 정도 마신다. 매일 다르지만 진짜 많이 마신다"며 "큰 컵에 넣고 다 마셔서 주유하듯이 마신다고 한다. 음료수를 많이 마시는 편이다"라고 밝혔다.