[현장인터뷰]'시즌 첫 승' 위성우 감독 고백 "'1승은 할 수 있을까…' 고민했다"

기사입력 2025-11-23 18:49


[현장인터뷰]'시즌 첫 승' 위성우 감독 고백 "'1승은 할 수 있을까……
사진제공=WKBL

[아산=스포츠조선 김가을 기자]"'1승은 할 수 있을까' 고민했다."

위성우 아산 우리은행 감독의 말이다.

아산 우리은행은 23일 아산이순신체육관에서 열린 인천 신한은행과의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 홈경기에서 75대51로 승리했다. 우리은행은 개막 2연패 뒤 값진 첫 승리를 챙겼다.

경기 뒤 위 감독은 "2연패 할 때만해도 '1승은 할 수 있을까' 고민했다. 선수들이 홈에서 잘해줬다. 경기 전에 선수들의 눈빛에 의욕이 있었다. 크게 졸전은 하지 않겠구나 싶었다. 선수들이 잘 이겨내줬다"고 말했다.

우리은행은 올 시즌 첫 '주말 백-투-백' 경기를 치렀다. 위 감독은 "여파가 미치지 않는건 아니다. 오전에 운동을 쉬었다. 김단비와 이명관이 조금 버거워했다. 그래도 잘 해줬다. 오랜만에 (백-투-백)을 하니 힘든 부분은 분명 있는 것 같다. 그렇지만 팀 당 2~3번이다. 첫 백-투-백을 잘 넘겼다. 이번에도 졌으면 연패가 길어질 뻔했다. 이기는 게 가장 중요하지만 관중이 더 관심을 가질 수 있는 경기를 했으면 좋겠다"고 말했다.

승리의 중심엔 이명관(21득점) 김단비(16득점-12리바운드)의 활약이 있었다. 위 감독은 "이명관은 지난 시즌에도 저 정도는 했다. 열심히 운동한다. 자신있게 해줬다. 부족해도 하려고 했다. 그게 중요한 것 같다. 김단비는 힘이 많이 붙인다고 한다. 중심을 잡아주는 것은 그래도 김단비다. 팀 입장에선 특별한 대안이 있는 게 아니다. 옆에서 이명관도 돕고 그렇게 잘 가봐야 하지 않나 싶다"고 했다.

우리은행은 28일 부산 BNK와 대결한다.


아산=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

