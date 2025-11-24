英 언론도 대서특필! "손흥민 기쁨에서 고통으로"...최고의 활약 이후 …

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 활약과 아쉬움이 교차한 하루였다. 그럼에도 내년을 기약했다.
영국의 토크스포츠는 23일(한국시각) '손흥민은 미국 메이저리그사커(MLS)에서의 첫 시즌을 고통스럽게 마무리했다'라고 보도했다.
손흥민의 소속팀 LA FC는 23일 캐나다 밴쿠버의 BC플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025시즌 MLS 플레이오프 서부 콘퍼런스 준결승 경기에서 승부차기 끝에 패하며 서부 콘퍼런스 결승 진출이 좌절됐다.
손흥민은 이날 경기 승부차기 직전까지 팀의 영웅이나 다름 없었다. 이날 경기 최전방 공격수로 출전한 손흥민은 전반까지 팀의 아쉬운 실점들을 바라봐야 했다. LA FC는 전반 39분 다카오카가 시도한 롱킥이 최전방의 사비에게 연결됐고, 사비는 요리스의 키를 넘기는 슈팅으로 골망을 흔들었다. 전반 추가시간에는 코너킥 상황에서 토마스 뮐러의 헤더를 요리스가 선방했으나, 라보르다가 밀어넣으며 격차를 벌였다.
위기의 순간 손흥민이 나섰다. 손흥민은 후반 15분 델가도의 패스가 모란의 헤더를 거쳐 자신에게 연결되자, 세 차례 슈팅을 시도해 골망을 흔들었다. 집념이 만들어낸 득점이었다. 손흥민의 능력은 마지막까지 빛났다. 후반 추가시간 LA FC는 동점골이 간절했다. 후반 추가시간 5분 프리킥을 얻어내자 손흥민이 키커로 나섰고, 슈팅은 환상적인 궤적을 그리며 밴쿠버 골문을 갈랐다. 손흥민의 활약 덕에 LA FC는 연장까지 승부를 끌고갔다.
연장에서도 득점이 터지지 않자, 경기는 승부차기로 이어졌다. LA FC의 첫 번째 키커는 손흥민, 하지만 손흥민은 마지막 순간 아쉬움을 삼켜야 했다. 손흥민의 발을 떠난 공은 골대를 강하게 때리며 그대로 튕겨나왔다. 믿었던 손흥민의 실축에 팬들은 더욱 아쉬울 수밖에 없었다. 이후 LA FC는 세 번째 키커인 델가도도 실축하며 결국 밴쿠버에 패하고 말았다.
손흥민은 경기 후 인터뷰에서 "너무 실망스럽다"라며 "이기기 위해 노력한 팀은 자랑스럽다"고 했다. 이어 "축구는 언제나 그렇다. 2-0으로 앞설 때는 잡았다고 생각하지만 2-1이 되면 상황이 달라질 수 있다. 이런 순간들을 정말 좋아한다. 슈팅을 잘했고, 운좋게도 골이 들어갔다. 하지만 이런 골을 넣는 것만으로 경기를 이기기엔 부족했다. 정말 아쉽다"며 아쉬움을 토로했다.
이어 "내가 이곳에 온 이유는 트로피를 따기 위해서다. 오늘은 성공하지 못했다. 내년에는 꼭 성공하도록하겠다. 오늘 실망스럽지만, 내년에는 강해져서 돌아올 것이다"고 했다.
토크스포츠는 '손흥민이 프리킥의 기쁨에서 페널티킥의 고통으로, MLS 플레이오프에서 탈락했다. 손흥민은 두 골을 넣었지만, 팀이 탈락하며 헛수고가 됐다. 손흥민은 그럼에도 마지막까지 최고의 모습을 보여줬다'고 평가했다.