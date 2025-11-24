정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" ('한작가')

기사입력 2025-11-24 06:13


정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" (…

정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" (…

정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" (…

정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" (…

[스포츠조선 정안지 기자] 정형돈이 하와이에서 분노했다.

23일 유튜브 채널 '한작가'에는 "한국인 거의 없는 하와이 신상스팟 / 남편의 그라데이션분노 썰"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 식사 후 차로 향하던 정형돈은 언짢은 표정을 지었고, 아내 한유라는 "방금 엘리베이터에서 내렸는데 굉장히 기분이 나쁜 일이 벌어졌다"고 했다.

정형돈은 "엘리베이터에서 내리면 바로 주차비 계산하는 기계가 있다"면서 "중국인 남자 두 명이 주차 계산을 어떻게 하는 지 몰라서 서 있더라"며 상황을 설명했다.


정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" (…
한유라는 "우리를 마자마자 엄청 밝아졌다. 나는 여보 알아본 줄 알고 모른 척 하고 가려고 하고 있는데 갑자기 냅다 중국말로 대화를 하더라. '같은 나라 사람이니 얼른 가서 물어봐야지' 했던 거다"며 웃었다.

이에 정형돈은 "어떻게 바로 보자마자 중국말을 하냐"고 했고, 한유라는 "우리를 자꾸 쳐다봤던 이유가 있었다. 여보가 중국인이라고 확신을 한거다"고 했다.

그러자 정형돈은 "어떻게 그렇게 확신할 수 있냐. 내가 중국사람이라고 왜 확신을 하는 거냐"며 분노해 웃음을 안겼다. 이어 정형돈은 "나는 '한국인이다'는 중국어를 외워놨다"면서 "나 죽으면 묘비명에 '한국인 정형돈 잠들다'라고 써달라. 한국인을 크게 써달라"고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임현식, 제초 작업 중 농약 삼켜 응급실行 "머리 핑 돌더니 정신 잃고 쓰러져"

2.

이장우♥조혜원 결혼식 현장..긴장한 주례 전현무·사회84 포착→사촌형 환희 축가 열창

3.

쯔양, 한달 식비 1천만원..폭풍 먹방 비밀 "몸무게 44kg..소화 엄청 빨라" ('냉부해')

4.

백지영, '49세' 둘째 임신 오해에 깜짝 "갱년기 증상, 산부인과行 망설이는 이유" ('미우새')

5.

장영남, '42세 노산+임신 5개월'에 바다 입수 촬영..."임신 사실 숨겼다" ('백반기행')

연예 많이본뉴스
1.

임현식, 제초 작업 중 농약 삼켜 응급실行 "머리 핑 돌더니 정신 잃고 쓰러져"

2.

이장우♥조혜원 결혼식 현장..긴장한 주례 전현무·사회84 포착→사촌형 환희 축가 열창

3.

쯔양, 한달 식비 1천만원..폭풍 먹방 비밀 "몸무게 44kg..소화 엄청 빨라" ('냉부해')

4.

백지영, '49세' 둘째 임신 오해에 깜짝 "갱년기 증상, 산부인과行 망설이는 이유" ('미우새')

5.

장영남, '42세 노산+임신 5개월'에 바다 입수 촬영..."임신 사실 숨겼다" ('백반기행')

스포츠 많이본뉴스
1.

"내년에는 꼭 우승합니다" PK 실축, 손흥민이 고백한 아픔…LA 고별전 체룬돌로 감독 "Sonny는 월드클래스" 무한 극찬

2.

'무려 10번째 금메달' 안세영, BWF 새기록 작성했다…여자단식 시즌 최다 10회 우승 쾌거

3.

英 언론도 대서특필! "손흥민 기쁨에서 고통으로"...최고의 활약 이후 아쉬움의 실축, SON도 "오늘 성공하지 못했다"

4.

[단독]'공격축구' 임관식 감독, 충남아산 새 사령탑 선임 확정

5.

美 충격 주장! '손흥민 영웅에서 악당됐다'…실축에 가려진 멀티골 맹활약→'12골 4도움' 데뷔 시즌 마감

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.