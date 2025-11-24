정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" ('한작가')
[스포츠조선 정안지 기자] 정형돈이 하와이에서 분노했다.
23일 유튜브 채널 '한작가'에는 "한국인 거의 없는 하와이 신상스팟 / 남편의 그라데이션분노 썰"이라면서 영상이 게재됐다.
이날 식사 후 차로 향하던 정형돈은 언짢은 표정을 지었고, 아내 한유라는 "방금 엘리베이터에서 내렸는데 굉장히 기분이 나쁜 일이 벌어졌다"고 했다.
정형돈은 "엘리베이터에서 내리면 바로 주차비 계산하는 기계가 있다"면서 "중국인 남자 두 명이 주차 계산을 어떻게 하는 지 몰라서 서 있더라"며 상황을 설명했다.
한유라는 "우리를 마자마자 엄청 밝아졌다. 나는 여보 알아본 줄 알고 모른 척 하고 가려고 하고 있는데 갑자기 냅다 중국말로 대화를 하더라. '같은 나라 사람이니 얼른 가서 물어봐야지' 했던 거다"며 웃었다.
이에 정형돈은 "어떻게 바로 보자마자 중국말을 하냐"고 했고, 한유라는 "우리를 자꾸 쳐다봤던 이유가 있었다. 여보가 중국인이라고 확신을 한거다"고 했다.
그러자 정형돈은 "어떻게 그렇게 확신할 수 있냐. 내가 중국사람이라고 왜 확신을 하는 거냐"며 분노해 웃음을 안겼다. 이어 정형돈은 "나는 '한국인이다'는 중국어를 외워놨다"면서 "나 죽으면 묘비명에 '한국인 정형돈 잠들다'라고 써달라. 한국인을 크게 써달라"고 해 웃음을 안겼다.
