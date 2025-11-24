'끔찍한 이강인'이라고 안 부를게요! 맹활약에 '결국 깨갱'…해설가 출신…

[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 올 시즌 마수걸이 골에 성공하면서 좋은 흐름에 불을 붙이고 있다. 프랑스 매체들도 이강인에게 호의적인 태도로 연일 찬사를 보내고 있다. 이강인의 안티팬으로 유명한 피에르 메네스 전 프랑스 축구 해설가도 이강인을 인정했다.
이강인은 지난 23일(한국 시각) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026시즌 프랑스 리그1 13라운드 르아브르전에서 선발로 출전해 팀의 선제골을 넣었다. 전반 29분 왼쪽 측면에서 누누 멘데스가 올린 크로스를 상대 수비수들이 제대로 처리하지 못하면서 반대편에 있던 이강인에게 기회가 왔다. 이강인은 이 패스를 다이렉트 슈팅으로 연결하면서 골망을 갈랐다. 이 득점을 시작으로 파리생제르망(PSG)은 2골을 더 집어넣으면서 르아브르를 3대0으로 이겼다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이강인은 후반 10분 브래들리 바르콜라와 교체됐다. 이강인이 대한민국 국가대표팀 경기를 소화하고 온 만큼 감독 차원에서 휴식을 부여한 것으로 보인다. 또한 오는 27일 있을 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 토트넘 홋스퍼전에서도 이강인을 기용하겠다는 구상일 수 있다.
최고의 활약을 보이고 있는 이강인에게 현지에서도 찬사가 쏟아지고 있다.
프랑스 르10스포르트는 24일 "르아브르를 상대로 득점을 기록한 이강인은 PSG의 승리에 기여했다"라며 "최근 몇 주간 계속해서 완성도 높은 경기력을 선보이고 있다"라고 보도했다.
매체는 이강인에게 독설을 일삼는 피에르 메네스를 지적하기도 했다.
르10스포르트는 "이는 그를 비난하는 사람들, 특히 피에르 메네스를 잠재우기에 충분했다"라며 "메네스는 그동안 이강인의 팬이 아니었지만, 지금은 성장세를 인정하고 있다"라고 했다.
현재 PSG(승점 30점)에게는 승점 1점이 중요하다. 2위 마르세유(28점)와 2점 차이밖에 나지 않기 때문이다. 이번 시즌 주전 공격수들의 줄부상 속에서 리그 우승 타이틀이 위태로울 수 있다.
매체는 "PSG는 리그1 선두를 되찾기 위해 르아브르전에서 반드시 승리해야 했다. 그 시작을 연 것이 바로 이강인의 득점이었다"라며 "이곳에서 오랫동안 기복 있는 모습을 보여왔던 이강인은 최근 몇 주간 좋은 경기력을 연달아 보여주고 있다"라고 평가했다.
메네스도 최근 이강인의 활약에 대해 직접 인정했다.
그는 유튜브 채널을 통해 "PSG의 첫 골을 넣은 건 이강인이었다. 최근 그의 경기력이 너무나 발전하고 있어 이제 그를 '끔찍한 이강인'이라고 부를 수가 없다"라고 말했다.