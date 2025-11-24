"수준 이하" 손흥민이 잘했는데, 토트넘 뺨 맞았다! MLS '오피셜' …

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 활약에 토트넘이 오히려 난감해졌다. 토트넘의 부족한 무언가를 보여?다.
영국의 골닷컴은 24일(한국시각) '손흥민이 멋진 프리킥으로 토트넘에 무엇이 부족한지를 보여줬다'고 보도했다.
손흥민은 23일 캐나다 밴쿠버의 BC플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025시즌 MLS 플레이오프 서부 콘퍼런스 준결승 경기에서 2골을 넣는 활약을 펼쳤지만, 승부차기 끝에 팀의 패배를 막지는 못했다.
활약은 대단했다. 손흥민은 후반 15분 델가도의 패스가 모란의 헤더를 거쳐 자신에게 연결되자, 세 차례 슈팅을 시도해 골망을 흔들었다. 집념이 만들어낸 득점이었다. 손흥민의 능력은 마지막까지 빛났다. 후반 추가시간 LA FC는 동점골이 간절했다. 후반 추가시간 5분 프리킥을 얻어내자 손흥민이 키커로 나섰고, 슈팅은 환상적인 궤적을 그리며 밴쿠버 골문을 갈랐다. 득점력과 슈팅 모든 것을 보여줬다. 손흥민의 득점에 MLS 공식 홈페이지는 '손흥민의 멋진 골이 LA FC를 살렸다'며 프리킥 득점을 조명하기도 했다.
손흥민의 활약 이후 토트넘이 놓친 점에 대한 지적이 등장했다. 골닷컴은 '손흥민은 토트넘이 무엇을 놓쳤는지 보여줬다. 그는 이날 경기 60분 만에 첫 득점을 터트렸고, 후반 추가시간에는 프리킥 득점으로 동점골을 터트렸다'고 설명했다.
토트넘은 올 시즌 공격에서 큰 문제를 겪고 있다. 지난 10년 동안 팀의 에이스 역할을 맡았던 손흥민까지 사라진 토트넘 공격에는 해결사가 없었다. 일부 영국 언론은 '손흥민은 기력이 소진되어 잔부상에 시달리고 평소 수준 이하의 경기력을 보였다'며 손흥민이 토트넘을 떠날 시점이었다고 주장하기도 했으나, 그런 손흥민조차 없는 토트넘의 공격은 답답함 그 자체다.
공격의 창의성을 불어넣어줄 제임스 매디슨, 데얀 쿨루셉스키도 장기 결장 중이다. 모하메드 쿠두스가 '크랙' 역할을 해주지만, 확실한 에이스로 거듭나기에는 아직 부족한 모습을 보여주는 상황에서 토트넘의 공격 부진은 언제 터질지 모르는 시한폭탄이었다. 영국의 BBC는 '토트넘이 공격에서 새로운 바닥을 찍었다'라고 평하기도 했다.
손흥민은 이런 상황에서 다시금 자신의 기량을 선보이며, 토트넘이 손흥민을 향해 더 그리울 수밖에 없는 모습들을 과시했다. 손흥민이 토트넘을 떠난 직후와는 완전히 다른 평가들이 쏟아지고 있다. 일부 영국 언론은 손흥민이 떠난 후 '손흥민은 기력이 소진되어 잔부상에 시달리고 평소 수준 이하의 경기력을 보였다'며 토트넘을 떠날 시점이었다고 주장하기도 했다.
손흥민의 활약이 이어질수록, 그에 대한 토트넘의 아쉬움은 커질 수박에 없다. 에이스의 빈자리를 채우지 못한 토트넘으로서는 공백을 메우기 위한 영입만 다시 고민해봐야 할 것으로 보인다.