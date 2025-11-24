'박주호♥' 안나, 암 투병 중 딸 위해 드레스 제작..나은 '금발 변신' 깜짝

[스포츠조선 조윤선 기자] 전 축구선수 박주호 아내 안나가 딸 나은이를 위해 금손 실력을 발휘했다.

안나는 23일 "그렇게 또 한 번의 어려운 막판 바느질 프로젝트가 끝났네요! '위키드: 포 굿' 보셨나요? 저도 눈물이 핑 돌았고, 아마 많은 사람들도 그럴 거예요. 그리고 그건 좋은 일이겠죠. 곁에 있는 사람들을 사랑하고 소중히 여기며 오늘의 당신이 될 수 있도록 돕는 건 좋은 일인 거 같아요. 아기들과 제 남편에게 감사하는 또 다른 하루가 되었어요. 여러분도 이 영화 같은 경험을 즐기셨으면 좋겠어요"라는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다.

사진과 영상 속 나은이는 엄마가 만들어준 드레스를 입고 러블리한 자태를 뽐냈다. 금발 가발까지 착용한 나은이는 '위키드'의 글린다로 완벽하게 변신해 눈길을 끌었다. 특히 딸을 위해 영화 속 드레스를 직접 제작한 안나의 손재주가 감탄을 자아냈다.


한편 박주호는 4세 연하의 스위스인 안나와 2015년 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 이들 가족은 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.

2022년에는 안나가 암 투병 중이라는 사실이 전해져 안타까움을 안긴 바 있으나, 항암 치료와 수술을 무사히 마치고 건강을 회복 중인 것으로 알려졌다. 박주호는 여러 방송을 통해 "아내가 현재 완치는 아니지만 좋은 판정을 받고 추적 관찰만 잘하면 되는 상태다. 굉장히 많이 좋아졌다"고 전했다.

