[SC현장]"24명 다 알려지길"…트리플에스, 이번엔 '미소녀즈'로 네 …

트리플에스 미소녀즈 앨범 발표 (서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 걸그룹 트리플에스가 24일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 '비욘드 뷰티' 앨범 발표회에서 포즈를 취하고 있다. 24인으로 구성된 트리플에스는 이번 앨범에서 문, 선, 넵튠, 제니스 네 디멘션(MSNZ·미소녀즈)으로 멤버를 나누어 활동한다. 2025.11.24 scape@yna.co.kr (끝)
[스포츠조선 정빛 기자] 24명의 트리플에스(tripleS)가 미소녀즈(msnz)라는 이름을 통해 네 유닛 체제로 컴백, 다인원 그룹의 확장된 세계관을 펼친다.
트리플에스 미소녀즈는 24일 서울 용산 블루스퀘어에서 새 앨범 '비욘드 뷰티' 쇼케이스를 열고 신보에 대한 이야기를 들려줬다.
트리플에스 미소녀즈는 '미소녀 유전자 결합'으로 탄생했다. 문, 선, 넵튠, 제니스, 우주의 힘으로 만들어진 네 개의 디멘션은 미소녀즈라는 이름으로 특별한 서사를 펼쳐낼 전망이다.
유연은 "우주의 힘으로 탄생한 미소녀 유전자 4개의 유닛이 함께하는 앨범"이라며 "각 유닛의 트랙과 24명의 단체곡까지 들을 수 있다"고 설명했다. 지우는 "각 유닛의 타이틀곡이 들어가 있는 만큼 퀄리티가 좋고, 미소녀즈에 맞게 다양한 콘셉트를 준비했다"며 비주얼적인 재미를 예고했다.
이 멤버 구성과 리드 트랙은 모두 글로벌 팬들이 직접 참여한 '그래비티' 투표를 통해 결정되면서 의미를 더했다.
정하연은 "미소녀즈 콘셉트는 저희가 각각 다른 팀을 나누고 팬분들이 그 팀에게 맞는 곡을 선정해 줬기 때문에 각 조합 이미지를 생각해서 정해줬다"고 밝혔다. 이어 "저희가 운이 좋게 리더를 맡게 됐다"라며 "선정 과정에서도 팬분들과 소통하고 파트도 저희가 다 논의해서 정해지게 됐다"고 설명했다.
포즈 취하는 트리플에스 넵튠 디멘션 (서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 걸그룹 트리플에스의 넵튠 디멘션이 24일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 '비욘드 뷰티' 앨범 발표회에서 포즈를 취하고 있다. 24인으로 구성된 트리플에스는 이번 앨범에서 네 조(문, 선, 넵튠, 제니스·MSNZ)로 멤버를 나누어 활동한다. 2025.11.24 scape@yna.co.kr (끝)
넵튠의 리드 트랙 '플라이 업'은 호쾌하게 터지는 누디스코 넘버로, 트리플에스 시그니처인 '라라라' 훅이 중독성을 배가시킨다.
김나경은 "댄스 작업에 참여 내가 잘하는 점과 부족한 점을 느낄 수 있는 값진 경험을 했다. 준비한 결과를 무대로 보여줄 수 있다는 것에 감사하다"고 말했다.
포즈 취하는 트리플에스 문 디멘션 (서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 걸그룹 트리플에스의 문 디멘션이 24일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 '비욘드 뷰티' 앨범 발표회에서 포즈를 취하고 있다. 24인으로 구성된 트리플에스는 이번 앨범에서 문, 선, 넵튠, 제니스 네 디멘션(MSNZ·미소녀즈)으로 멤버를 나누어 활동한다. 2025.11.24 scape@yna.co.kr (끝)
문의 리드 트랙 '카메오 러브'는 짝사랑이 조연으로 끝나버린 사랑을 드럼앤베이스 사운드로 풀어냈다.박소현은 "마이너한 소녀의 감성을 담아내려 노력했다. 트리플에스 특유의 다크한 부분에 대한 연결성을 보여드릴 수 있을 것 같다"고 설명했다.
포즈 취하는 트리플에스 선 디멘션 (서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 걸그룹 트리플에스의 선 디멘션이 24일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 '비욘드 뷰티' 앨범 발표회에서 포즈를 취하고 있다. 24인으로 구성된 트리플에스는 이번 앨범에서 네 조(문, 선, 넵튠, 제니스·MSNZ)로 멤버를 나누어 활동한다. 2025.11.24 scape@yna.co.kr (끝)
선의 '버블검 걸'은 몽글몽글한 프루티거 에어로 감성과 발랄한 톱라인이 어우러진 곡이다. 정혜린은 "귀여운 콘셉트에 처음 도전했다. 나만의 귀여움을 발견하는 계기가 됐다"며 웃었다.
포즈 취하는 트리플에스 제니스 디멘션 (서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 걸그룹 트리플에스의 제니스 디멘션이 24일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 '비욘드 뷰티' 앨범 발표회에서 포즈를 취하고 있다. 24인으로 구성된 트리플에스는 이번 앨범에서 네 조(문, 선, 넵튠, 제니스·MSNZ)로 멤버를 나누어 활동한다. 2025.11.24 scape@yna.co.kr (끝)
제니스의 리드 트랙 'Q&A'는 사랑에 눈뜬 소녀의 고민을 담아 첫사랑의 당황스러움과 용기를 담았다. 정하연은 "지금껏 해보지 않았던 새로운 느낌의 하이틴이 담겼다"면서 "곡 길이가 가장 긴데 시간가는 줄 모르고 들으실 수 있을 것"이라고 밝혔다.
신곡 선보이는 트리플에스 선 디멘션 (서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 걸그룹 트리플에스의 선 디멘션이 24일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 '비욘드 뷰티' 앨범 발표회에서 '버블검' 무대를 선보이고 있다. 24인으로 구성된 트리플에스는 이번 앨범에서 네 조(문, 선, 넵튠, 제니스·MSNZ)로 멤버를 나누어 활동한다. 2025.11.24 scape@yna.co.kr (끝)
유닛별 강점도 뚜렷하다. 문 팀은 "연습하면서 눈물을 흘리며 웃을 정도로 즐거운 팀 분위기", 선 팀은 "몽환적, 청량, 에너지 콘셉트 다 있는데 귀여움이 없으면 아쉽지 않나. 그럴 때 저희 노래를 들어달라. 결국 귀여움이 승리한다"고 어필했다. 넵튠은 "메인 보컬, 메인 댄서, 메인 피지컬, 메인 막내까지 다 메인이 모인 그룹", 제니스는 "오디오가 가장 비지 않는 그룹이다. 제일 어린 멤버들로 구성돼 특유의 에너지가 있다"고 자신했다.
신곡 선보이는 트리플에스 문 디멘션 (서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 걸그룹 트리플에스의 문 디멘션이 24일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 '비욘드 뷰티' 앨범 발표회에서 '카메오 러브' 무대를 선보이고 있다. 24인으로 구성된 트리플에스는 이번 앨범에서 네 조(문, 선, 넵튠, 제니스·MSNZ)로 멤버를 나누어 활동한다. 2025.11.24 scape@yna.co.kr (끝)
활동 방식도 관심을 모은다. 박소현은 "연말이라 오래 활동하기엔 한계가 있다. 한 주는 마지막 스페셜 트랙으로 모두 함께 매력을 보여드리고, 다음 주는 팀별로 음악방송에 출연해 각자 매력을 보여드릴 예정"이라고 말했다.
신곡 선보이는 트리플에스 넵튠 디멘션 (서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 걸그룹 트리플에스의 넵튠 디멘션이 24일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 '비욘드 뷰티' 앨범 발표회에서 '플라이 업' 무대를 선보이고 있다. 24인으로 구성된 트리플에스는 이번 앨범에서 네 조(문, 선, 넵튠, 제니스·MSNZ)로 멤버를 나누어 활동한다. 2025.11.24 scape@yna.co.kr (끝)
24명이 함께하는 팀 특성상 멤버별로 노출 빈도나 데뷔 시기가 달라, 인지도 격차도 생길 수밖에 없다. 윤서연은 "멤버가 많고 공개 시기가 달라 인지도 차이가 있는 건 어쩔 수 없다"며 "24명 모두가 대중에게 알려지길 바란다"고 바랐다. 마지막으로 서아도 "목표는 음원 차트인"이라며 "쉽지 않지만 꿈처럼 갖고 있는 목표"라고 각오를 다졌다.
트리플에스는 24일 오후 6시 새로운 디멘션 미소녀즈의 앨범 '비욘드 뷰티'를 발매한다.
신곡 선보이는 트리플에스 제니스 디멘션 (서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 걸그룹 트리플에스의 제니스 디멘션이 24일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 '비욘드 뷰티' 앨범 발표회에서 'Q&A' 곡 무대를 선보이고 있다. 24인으로 구성된 트리플에스는 이번 앨범에서 네 조(문, 선, 넵튠, 제니스·MSNZ)로 멤버를 나누어 활동한다. 2025.11.24 scape@yna.co.kr (끝)