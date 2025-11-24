진태현♥박시은, 입양 마라토너 딸 또 경사났다 "엄마아빠라 불러줘서 고마워"

기사입력 2025-11-24 19:22


진태현♥박시은, 입양 마라토너 딸 또 경사났다 "엄마아빠라 불러줘서 고마…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 진태현이 입양한 마라토너 딸을 자랑스러워했다.

진태현은 24일 "2025년 우리 마라토너 따님의 열매들. 제주전훈 대구마 2시간 41분 5등 군산새만금 2시간 38분 첫 포디움 밀양육상 10000m 참가 3등 횡계전훈체전 2시간 41분 5등 창저우동아시아하프 파견 국가대표 인천마 2시간 43분 5등"이라고 입양 딸의 마라톤 기록을 자랑하며 "우리 지혜 쉼 없이 달려왔다"고 뿌듯해했다.

진태현은 "이제 마라토너로서 하고 싶은 거 다해봐. 우리가 함께할게. 그리고 우리를 엄마 아빠라고 불러줘서 고맙다"며 "내년엔 기록도 조금만 더 하나씩 줄여가자. 경험도 많이 쌓고. 그리고 마라톤 대회 4개나 출전해줘서 정말 고마워 내년엔 5개 대회? 미안. 운동선수는 운동만 하면 됨. 실력이 좋으면 다 따라 옴"이라며 딸을 자랑했다.

올해 초 경기도청 소속 마라토너 한지혜 씨를 가족으로 맞이한 진태현 박시은 부부. 마라톤을 취미로 즐기는 진태현은 딸의 마라톤 기록에 누구보다 자랑스러워하며 팔불출 아빠 면모를 보여 눈길을 모은다.

한편, 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼, 2019년 대학생 딸을 입양했다. 올해 초에는 마라토너 한지혜 씨와 제주에서 간호사를 준비 중인 딸을 가족으로 맞이하며 세 딸을 둔 아빠가 됐다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백종원, 방송 중단 선언 영상 '조용히 삭제'…방송 재개와 맞물려 '관심 집중'[SC이슈]

2.

명세빈, 이혼후 극심한 생활고 "가방 팔고, 알바까지..배우로서 끝난 줄 알았다"(유퀴즈)

3.

[속보] 변웅전 前 아나 별세..향년 85세

4.

'9세 때 모친상' 구성환, 이주승 母에 '엄마' 호칭 "진짜 고마워요"(나혼산)

5.

"입 계속 벌어져" 이지혜, 인중축소술 후 '부자연스러운 얼굴' 어쩌나

연예 많이본뉴스
1.

백종원, 방송 중단 선언 영상 '조용히 삭제'…방송 재개와 맞물려 '관심 집중'[SC이슈]

2.

명세빈, 이혼후 극심한 생활고 "가방 팔고, 알바까지..배우로서 끝난 줄 알았다"(유퀴즈)

3.

[속보] 변웅전 前 아나 별세..향년 85세

4.

'9세 때 모친상' 구성환, 이주승 母에 '엄마' 호칭 "진짜 고마워요"(나혼산)

5.

"입 계속 벌어져" 이지혜, 인중축소술 후 '부자연스러운 얼굴' 어쩌나

스포츠 많이본뉴스
1.

"러시아의 미친 계획" '월드컵 탈락' 중국 불러 2026년 '유사 월드컵' 개최 프로젝트…실현 가능성은 '희박'

2.

장종훈→구대성→류현진→폰세. 한화 외국인 최초. 19년만에 MVP 탄생. 4관왕 폰세가 3관왕 디아즈 제쳤다[KBO시상식]

3.

'압도적' 안현민, 110표 독식 신인왕 영광, 강백호→소형준 계보 이었다

4.

'이럴수가' 11승 송승기, 정우주에 밀렸다…안현민 독식은 예상했지만, 이변이다

5.

토트넘 이적? "그딴 소리 마세요"→'해트트릭' 초전 박살…"토트넘 7번은 형편 없는 영입"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.