나초 먹다가 '4억원'이 품으로 왔다고?…父子 합작 '4억 7000만원' 대박도

기사입력 2025-11-24 17:07


나초 먹다가 '4억원'이 품으로 왔다고?…父子 합작 '4억 7000만원'…
Nov 3, 2025; Los Angeles, CA, USA; Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) and pitcher Yoshinobu Yamamoto (18) during the World Series championship parade and celebration. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 이종서 기자] 이보다 더 큰 행운이 있을까.

미국 LA타임즈는 24일(이하 한국시각) '오타니 쇼헤이의 NLCS 4차전 홈런볼이 경매에서 27만 달러에 낙찰됐다. 이는 이번 경매에 출품된 다저스 관련 홈런볼 중 최고가'라고 밝혔다.

18일 오타니는 지난달 18일 다저스타디움에서 열린 밀워키 브루어스와의 NLCS 4차전에 1번타자 겸 선발투수로 출전해 역대급 활약을 했다. 타자로는 홈런 3방을 쳤고, 투수로는 6이닝 2안타 10탈삼진 무실점을 기록했다.


나초 먹다가 '4억원'이 품으로 왔다고?…父子 합작 '4억 7000만원'…
Oct 17, 2025; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) hits a solo home run against the Milwaukee Brewers during the fourth inning of game four of the NLCS round for the 2025 MLB playoffs at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
포스트시즌 역사상 76번째 1회 리드오프 홈런을 친 오타니는 3-0으로 앞선 4회말에는 장외 홈런을 쳤다. 경매에 나온 건 이 장외 홈런이었다.

당시 오타니는 우완 채드 패트릭의 몸쪽을 파고드는 89.3마일 커터를 받아쳐 관중석 상단 지붕을 넘겼다. 발사각 33도, 타구속도 116.9마일, 비거리 469피트(143m)였다.

이를 잡은 사람은 카를로 멘도사. 다저스타디움 외곽에 위치한 매점에서 나초를 사는 과정에서 이 공을 잡게 됐다.

멘도사는 경매업에 'SCP'에 의뢰해 팔기로 결정했다. 공증 문서와 감정 절차를 모두 거쳐 정품 인증을 받았다.

경매 시작가는 20만달러. SPC는 지난해 뉴욕 양키스와의 월드시리즈 1차전서 프레디 프리먼이 친 끝내기 만루홈런볼을 156만달러에 판매한 만큼, 오타니의 홈런볼 역시 100만 달러까지 예상됐다. 그러나 최종 낙찰가는 27만 달러(약 4억원)가 됐다.

한편 이날 경매에는 월드시리즈에서 나온 미구엘 로하스와 윌 스미스의 홈런볼도 함께 출품됐다. 존 베인스(61)와 그의 아들 매튜가 이 공을 경매에 낸 주인공이었다. 아버지는 로하스의 387피트 홈런을 글러브로 잡아냈고, 두 이닝 뒤 아들은 스미스의 대형 홈런이 불펜에 떨어진 뒤 직접 손에 넣었다. 낙찰가는 각각 15만 6000달러(2억 3000만원), 16만 8000달러(약 2억 4000만원)였다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백종원, 방송 중단 선언 영상 '조용히 삭제'…방송 재개와 맞물려 '관심 집중'[SC이슈]

2.

명세빈, 이혼후 극심한 생활고 "가방 팔고, 알바까지..배우로서 끝난 줄 알았다"(유퀴즈)

3.

[속보] 변웅전 前 아나 별세..향년 85세

4.

'9세 때 모친상' 구성환, 이주승 母에 '엄마' 호칭 "진짜 고마워요"(나혼산)

5.

"입 계속 벌어져" 이지혜, 인중축소술 후 '부자연스러운 얼굴' 어쩌나

스포츠 많이본뉴스
1.

"러시아의 미친 계획" '월드컵 탈락' 중국 불러 2026년 '유사 월드컵' 개최 프로젝트…실현 가능성은 '희박'

2.

장종훈→구대성→류현진→폰세. 한화 외국인 최초. 19년만에 MVP 탄생. 4관왕 폰세가 3관왕 디아즈 제쳤다[KBO시상식]

3.

'압도적' 안현민, 110표 독식 신인왕 영광, 강백호→소형준 계보 이었다

4.

'이럴수가' 11승 송승기, 정우주에 밀렸다…안현민 독식은 예상했지만, 이변이다

5.

토트넘 이적? "그딴 소리 마세요"→'해트트릭' 초전 박살…"토트넘 7번은 형편 없는 영입"

스포츠 많이본뉴스
1.

"러시아의 미친 계획" '월드컵 탈락' 중국 불러 2026년 '유사 월드컵' 개최 프로젝트…실현 가능성은 '희박'

2.

장종훈→구대성→류현진→폰세. 한화 외국인 최초. 19년만에 MVP 탄생. 4관왕 폰세가 3관왕 디아즈 제쳤다[KBO시상식]

3.

'압도적' 안현민, 110표 독식 신인왕 영광, 강백호→소형준 계보 이었다

4.

'이럴수가' 11승 송승기, 정우주에 밀렸다…안현민 독식은 예상했지만, 이변이다

5.

토트넘 이적? "그딴 소리 마세요"→'해트트릭' 초전 박살…"토트넘 7번은 형편 없는 영입"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.